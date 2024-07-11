Не (было) понарошку. Суд в Петербурге взыскал с организатора тренинга почти миллион

Жительница Петербурга через суд добилась возврата предоплаты и неустойки из-за тренинга, на котором ей пообещали личное присутствие телеведущей и блогерши Ирены Понарошку. Звезда не приехала, истец страдала.

О решении в пользу истицы сообщает глава пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева. Иск был направлен к организатору Анне Финогеновой, которая в переписке обещала недельный тренинг в Сочи под названием «ТЕПЛО Кэмп с Иреной Понарошку» и личное участие Ирены за 480 тысяч.

«"Вместе с удивительно теплыми людьми мы путешествуем по миру с пользой и удовольствием уже с 2015 года. Именно поэтому наш проект называется ТЕПЛО", — было указано на сайте. В качестве удивительно теплых людей указана в том числе Елена Блиновская», — отмечает Дарья Лебедева.