Не (было) понарошку. Суд в Петербурге взыскал с организатора тренинга почти миллион

Жительница Петербурга через суд добилась возврата предоплаты и неустойки из-за тренинга, на котором ей пообещали личное присутствие телеведущей и блогерши Ирены Понарошку. Звезда не приехала, истец страдала.
О решении в пользу истицы сообщает глава пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева. Иск был направлен к организатору Анне Финогеновой, которая в переписке обещала недельный тренинг в Сочи под названием «ТЕПЛО Кэмп с Иреной Понарошку» и личное участие Ирены за 480 тысяч.
«"Вместе с удивительно теплыми людьми мы путешествуем по миру с пользой и удовольствием уже с 2015 года. Именно поэтому наш проект называется ТЕПЛО", — было указано на сайте. В качестве удивительно теплых людей указана в том числе Елена Блиновская», — отмечает Дарья Лебедева.
На деле выяснилось, что Понарошку не предусмотрена, но истец уже успела внести предоплату в 240 тысяч. После требования возврата денег ей отдали только половину, через суд она просила остальное, плюс неустойка, моральный вред в 50 тысяч и штраф.
Суд согласился почти со всеми требованиями, снизив моральный вред до 5 тысяч. Вместе со штрафом и пошлинами получился почти миллион.