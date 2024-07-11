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    Не (было) понарошку. Суд в Петербурге взыскал с организатора тренинга почти миллион

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    4 комментария

    Жительница Петербурга через суд добилась возврата предоплаты и неустойки из-за тренинга, на котором ей пообещали личное присутствие телеведущей и блогерши Ирены Понарошку. Звезда не приехала, истец страдала.

    О решении в пользу истицы сообщает глава пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева. Иск был направлен к организатору Анне Финогеновой, которая в переписке обещала недельный тренинг в Сочи под названием «ТЕПЛО Кэмп с Иреной Понарошку» и личное участие Ирены за 480 тысяч.

    «"Вместе с удивительно теплыми людьми мы путешествуем по миру с пользой и удовольствием уже с 2015 года. Именно поэтому наш проект называется ТЕПЛО", — было указано на сайте. В качестве удивительно теплых людей указана в том числе Елена Блиновская», — отмечает Дарья Лебедева.

    На деле выяснилось, что Понарошку не предусмотрена, но истец уже успела внести предоплату в 240 тысяч. После требования возврата денег ей отдали только половину, через суд она просила остальное, плюс неустойка, моральный вред в 50 тысяч и штраф.

    Суд согласился почти со всеми требованиями, снизив моральный вред до 5 тысяч. Вместе со штрафом и пошлинами получился почти миллион.

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    Комментарии 4

    crusader11 Июл 2024 в 17:15
    Обычно пенсионерки-бабульки на такое ведутся... Но ныне... Как дети, ей-Богу...
    +0−0
    Zdobsi11 Июл 2024 в 17:13
    Если "удивительно тёплыми" людьми заполнить тюрьму, то и отопление им видимо не понадобится?
    +1−1
    bluxer11 Июл 2024 в 16:52
    Здесь все понарошку. Кроме денег.
    +2−0
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