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    Эксперты: на нынешних условиях ипотека недоступна большинству покупателей

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    В ближайший месяц все крупные игроки ипотечного рынка разработают программы поддержки спроса на первичное жилье. Как рассказал директор по ипотечным продажам и внедрению финансовых инструментов ГК «А101» Рустам Азизов, речь идет, например, о таких программах, где первый год или два ставка снижена до льготных значений, а затем повышается до рыночных. Если к этому времени рыночные ставки снизятся, ипотеку можно будет рефинансировать. Также в ход могут пойти ранее непопулярные программы, например, кредитов под залог недвижимости.

    Эксперт подчеркнул, что на актуальных рыночных условиях получения ипотеки приобретение квартиры для большинства покупателей становится недоступным, и все заинтересованные стороны попытаются подержать спрос.

    — Сейчас в Москве при стоимости квартиры 12 млн рублей средний размер кредита составляет 10 млн, — привел эксперт пример. — При нынешнем уровне рыночных ипотечных ставок 22–23% размер ежемесячного платежа превышает 180 тыс. рублей. На погашение самого тела кредита из этой суммы идет лишь 2,5–3 тыс. рублей, а остальное — на погашение процентов. В итоге переплата за квартиру стоимостью 12 млн рублей за весь срок составляет более 33 млн рублей. Так что банки, как и девелоперы, также заинтересованы в сохранении темпов продаж жилья и, как следствие, выдачи ипотеки.

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