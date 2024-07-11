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    Исследование: более трети покупателей готовы приобретать квартиры с меблировкой

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    35% потенциальных покупателей недвижимости готовы рассмотреть вариант покупки квартиры с мебелью. Таковы данные опроса подписчиков в соцсетях, проведенного Группой Аквилон.

    19% опрошенных готовы купить квартиру с отделкой и мебелью, 16% респондентов хотели ли бы приобрести квартиру с базовым набором мебели и готовым ремонтом, а остальное докупить самостоятельно.

    По информации аналитического отдела Группы Аквилон, покупатели квартир с мебелью делятся на две категории. Одни приобретают недвижимость в качестве инвестиции для сдачи в аренду. Вторые выбирают вариант полностью готового жилья из-за переезда из другого региона. Для обеих групп покупателей квартира с базовым набором мебели помогает сохранить время и сэкономить более 20% на ремонте и обустройстве.

    — Рост спроса на квартиры с отделкой и меблировкой вызван целым рядом факторов, пояснила Наталия Коротаевская, коммерческий директор Группы Аквилон в Санкт-Петербурге и ЛО. — Во-первых, люди стремятся сэкономить время и деньги. Все меньше желающих заниматься длительным ремонтом после сдачи дома. Во-вторых, сейчас отделку и мебель можно включить в ипотечный кредит, что тоже очень удобно, так как нужно копить на ремонт отдельно.

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