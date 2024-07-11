Исследование: более трети покупателей готовы приобретать квартиры с меблировкой

35% потенциальных покупателей недвижимости готовы рассмотреть вариант покупки квартиры с мебелью. Таковы данные опроса подписчиков в соцсетях, проведенного Группой Аквилон.



19% опрошенных готовы купить квартиру с отделкой и мебелью, 16% респондентов хотели ли бы приобрести квартиру с базовым набором мебели и готовым ремонтом, а остальное докупить самостоятельно.



По информации аналитического отдела Группы Аквилон, покупатели квартир с мебелью делятся на две категории. Одни приобретают недвижимость в качестве инвестиции для сдачи в аренду. Вторые выбирают вариант полностью готового жилья из-за переезда из другого региона. Для обеих групп покупателей квартира с базовым набором мебели помогает сохранить время и сэкономить более 20% на ремонте и обустройстве.

