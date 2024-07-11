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    На севере Индии 38 человек погибли из-за ударов молнии

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    1 комментарий

    На севере Индии 38 человек погибли из-за ударов молнии. Об этом 11 июля сообщает India Today.

    Смерти от природной стихии зафиксированы в штате Уттар-Прадеш. Со вчерашнего дня там борются с последствиями ливней и гроз. В городе Пратапгархе от молний погибли семь человек, по шесть человек в Султанпуре и Чандаули, по три-четыре человека в других городах штата. По большинстве случае, молнии попадали в местных жителей, когда они прятались от непогоды под деревьями или работали на своих фермах. Известно, что среди погибших есть трое детей.

    Сейчас несколько человек продолжают находиться с ожогами в больницах Индии. В ближайшие пять дней штат Уттар-Прадеш снова накроют сильные ливни.

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    Комментарии 1

    Хенде хох11 Июл 2024 в 15:55
    Там погода какая то..жара..потом муссоны эти..как там люди вообще живут..тчк
    +0−0
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