На севере Индии 38 человек погибли из-за ударов молнии. Об этом 11 июля сообщает India Today.



Смерти от природной стихии зафиксированы в штате Уттар-Прадеш. Со вчерашнего дня там борются с последствиями ливней и гроз. В городе Пратапгархе от молний погибли семь человек, по шесть человек в Султанпуре и Чандаули, по три-четыре человека в других городах штата. По большинстве случае, молнии попадали в местных жителей, когда они прятались от непогоды под деревьями или работали на своих фермах. Известно, что среди погибших есть трое детей.



Сейчас несколько человек продолжают находиться с ожогами в больницах Индии. В ближайшие пять дней штат Уттар-Прадеш снова накроют сильные ливни.

