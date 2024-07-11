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    На проспекте Королева облицовка дома рухнула на пешеходную зону кирпичной лавиной. СК начал проверку

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    6 комментариев

    Следственный комитет начал доследственную проверку по факту обрушения облицовки жилого дома на проспекте Королева в Приморском районе Санкт-Петербурга. Информацию об этом 11 июля распространила пресс-служба ГСУ СК.

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    читатель «Фонтанки»

    Инцидент произошел накануне около 18 часов. Часть кирпичной облицовки с фасада многоэтажного дома по адресу: проспект Королева, 21, корпус 1, рухнула вниз на придомовую территорию, где находится площадка между зданиями. По счастливой случайности на площадке не было людей и никто не пострадал. Магазины, расположенные на первом этаже, на некоторое время закрылись.

    Проверка организована по статье 293 УК РФ — халатность. Следствие установит причины и обстоятельства обрушения груды кирпичей на пешеходную зону и даст правовую оценку действиям лиц, ответственных за техническое состояние дома.

    Фото: Официальный канал Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Санкт-Петербургу
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    Недавно часть лепнины рухнула с дома 31–33 на Таврической улице. Люди чудом не пострадали, но досталось припаркованным рядом с домом машинам.

    Фото: Официальный канал Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Санкт-Петербургу

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    Комментарии 6

    28216638511 Июл 2024 в 16:03
    А вот с "Хрустального" дома на профессора Качалова ещё бы 100 лет ничего не осыпалось, но нет - дом, построенный на совесть, безбожно сносят, чтобы возвести очередной Новострой......
    +0−0
    11 Июл 2024 в 16:02
    Ой не зря я на этот дом засматривался пока мимо гонял
    +0−0
    27471210911 Июл 2024 в 15:52
    Там два дома одинаковых. И с одного из них уже вываливались кирпичи, почти сразу после постройки. Нет так масштабно, но было. Да уж. Качество - огонь
    +1−0
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