На проспекте Королева облицовка дома рухнула на пешеходную зону кирпичной лавиной. СК начал проверку

Следственный комитет начал доследственную проверку по факту обрушения облицовки жилого дома на проспекте Королева в Приморском районе Санкт-Петербурга. Информацию об этом 11 июля распространила пресс-служба ГСУ СК.
читатель «Фонтанки»
Инцидент произошел накануне около 18 часов. Часть кирпичной облицовки с фасада многоэтажного дома по адресу: проспект Королева, 21, корпус 1, рухнула вниз на придомовую территорию, где находится площадка между зданиями. По счастливой случайности на площадке не было людей и никто не пострадал. Магазины, расположенные на первом этаже, на некоторое время закрылись.
Проверка организована по статье 293 УК РФ — халатность. Следствие установит причины и обстоятельства обрушения груды кирпичей на пешеходную зону и даст правовую оценку действиям лиц, ответственных за техническое состояние дома.
Недавно часть лепнины рухнула с дома 31–33 на Таврической улице. Люди чудом не пострадали, но досталось припаркованным рядом с домом машинам.