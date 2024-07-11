«Производственные мощности ограничены». Минский завод решил не экспортировать в Россию свое вино

Минский завод виноградных вин прекратит поставки своей продукции на территорию России. Об этом говорится в заявлении предприятия от 11 июля (есть в распоряжении «Фонтанки»).
Как пояснили на предприятии, почти вся продукция предназначена для реализации в самой Белоруссии. Поставки в Россию велись в тестовом режиме в незначительных объемах, так как производственные мощности предприятия ограничены. «Кроме того, учитывая уплачиваемые нами таможенные пошлины при ввозе европейских виноматериалов в Республику Беларусь и рост цен на них, МЗВВ планирует прекратить производство вин на экспорт в Российскую Федерацию», — отмечается в заявлении.
На предприятии также ответили на критику исполнительного директора АВВР Алексея Плотникова, усомнившегося в качестве белорусской продукции, которая сделана из иностранных виноматериалов.
На Минском заводе виноградных вин отметили, что это обычная практика. «В 2023 году доля балкового вина составляла 33% от общего объема экспорта вина в мире. Такая практика используется даже в самых развитых винодельческих странах», — пояснили на предприятии.
Во-вторых, всё по закону. «Сортовые европейские виноматериалы "Глера", "Рислинг", "Грюнер Вельтлинер" закупаются соответственно у итальянских, немецких, австрийских производителей, и при производстве из них одноименных сортовых вин их наименования не подлежат самостоятельной правовой охране», — рассказали на Минском заводе виноградных вин. Вся продукция МЗВВ производится согласно действующим нормативным актам и соответствует техническим регламентам, добавили там.