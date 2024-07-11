«Производственные мощности ограничены». Минский завод решил не экспортировать в Россию свое вино

Минский завод виноградных вин прекратит поставки своей продукции на территорию России. Об этом говорится в заявлении предприятия от 11 июля (есть в распоряжении «Фонтанки»).

Как пояснили на предприятии, почти вся продукция предназначена для реализации в самой Белоруссии. Поставки в Россию велись в тестовом режиме в незначительных объемах, так как производственные мощности предприятия ограничены. «Кроме того, учитывая уплачиваемые нами таможенные пошлины при ввозе европейских виноматериалов в Республику Беларусь и рост цен на них, МЗВВ планирует прекратить производство вин на экспорт в Российскую Федерацию», — отмечается в заявлении.