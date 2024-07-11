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    «Производственные мощности ограничены». Минский завод решил не экспортировать в Россию свое вино

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    4 комментария

    Минский завод виноградных вин прекратит поставки своей продукции на территорию России. Об этом говорится в заявлении предприятия от 11 июля (есть в распоряжении «Фонтанки»).

    Как пояснили на предприятии, почти вся продукция предназначена для реализации в самой Белоруссии. Поставки в Россию велись в тестовом режиме в незначительных объемах, так как производственные мощности предприятия ограничены. «Кроме того, учитывая уплачиваемые нами таможенные пошлины при ввозе европейских виноматериалов в Республику Беларусь и рост цен на них, МЗВВ планирует прекратить производство вин на экспорт в Российскую Федерацию», — отмечается в заявлении.

    На предприятии также ответили на критику исполнительного директора АВВР Алексея Плотникова, усомнившегося в качестве белорусской продукции, которая сделана из иностранных виноматериалов.

    На Минском заводе виноградных вин отметили, что это обычная практика. «В 2023 году доля балкового вина составляла 33% от общего объема экспорта вина в мире. Такая практика используется даже в самых развитых винодельческих странах», — пояснили на предприятии.

    Во-вторых, всё по закону. «Сортовые европейские виноматериалы "Глера", "Рислинг", "Грюнер Вельтлинер" закупаются соответственно у итальянских, немецких, австрийских производителей, и при производстве из них одноименных сортовых вин их наименования не подлежат самостоятельной правовой охране», — рассказали на Минском заводе виноградных вин. Вся продукция МЗВВ производится согласно действующим нормативным актам и соответствует техническим регламентам, добавили там.

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    Комментарии 4

    ProstoZloy11 Июл 2024 в 17:21
    Эдак мы скоро и белорусских креветок с гребешками лишимся.
    +0−0
    AEG111 Июл 2024 в 17:16
    Это ж подножка от бацьки. Как же так?
    +0−0
    28222236211 Июл 2024 в 17:13
    То ли обиделись, то ли испугались новых санкций. Грузинского вина вот завались, в Грузии и на малую часть не хватит никаких виноградников, но кого это волнует. В магазинах испанские, французские, итальянские, немецкие, японские вина, со всего мира и дешево. Даже из Украины видел. Возможно, какие-то из них настоящие.
    +1−0
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