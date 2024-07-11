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    «Начинаю кардинально новый этап в жизни». Создатель СДЭКа продал свою долю

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    11 комментариев

    Создатель СДЭКа Леонид Гольдорт продал свою долю и попрощался с 5 тысячами сотрудников в конференции по «Зуму». Об этом в четверг, 11 июля, сообщает НГС.

    Издание отмечает, что прощальная конференция состоялась накануне, она также транслировалась в YouTube. На дистанционной встрече Гольдорт обсудил с сотрудниками и партнерами компании результаты общей работы. Также предприниматель поделился новостями о состоявшейся сделке, но в детали не углублялся.

    «Порадуйтесь за меня, я начинаю кардинально новый этап в жизни. Собираюсь отойти от бизнеса и следующие 40 или больше лет прожить очень насыщенно», — сообщил уже бывшим сотрудникам основатель СДЭКа.

    Сейчас предприниматель живет в Израиле. Предположительно, Леонид Гольдорт эмигрировал ещё в прошлом году.

    Основатель СДЭКа владел долей в 55,3%, которую он впоследствии продал «Современному фонду недвижимости» (СФН). Так, согласно информации из «Контур.Фокуса», с 4 июля 55,44% акций компании принадлежат АО «Кластер капитал». Оно, в свою очередь, находится под управлением фонда «Андромеда-2», также управляемого СФН.

    О продаже Леонидом Гольдортом своей доли стало известно еще в ноябре 2023 года. В общей сложности интерес к сделке проявляли 15 контрагентов. Среди них: X5 Group, крупные банки и Qiwi.

    Другие совладельцы логистической компании свои доли не продавали. У Вячеслава Пиксаева остался 37,1%, у Инны Яковлевой — 6,5%. По данным СПАРК на октябрь 2020 года, Евгению Цацуре принадлежал 1%.

    «Службу доставки экспресс-курьер» (СДЭК) основали в 2000 году Леонид Гольдорт и Вячеслав Пиксаев. По сведениям компании, в 2023 году СДЭК доставил 110 млн отправлений — на 128% больше, чем в прошлом году. Общая выручка сети составила более 70 млрд рублей, увеличившись на 143% относительно 2022 года. При этом основное юридическое лицо группы, а именно ООО «СДЭК Глобал», в 2023 году получило выручку в размере 34,3 млн рублей и завершило год с чистой прибылью в 1,5 млрд рублей.

    У компании более 5300 пунктов выдачи, которые работают в 40 странах мира. Ежедневно СДЭК осуществляет более 350 тыс. отправлений.

    Накануне компания заявила, что в скором времени намерена провести IPO — это главная приоритетная цель.

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    Комментарии 11

    Zet11 Июл 2024 в 14:53
    В Израиле... ещё 40 лет... арабы могут не согласиться...
    +1−1
    Snow*11 Июл 2024 в 14:52
    таки почему разные Гольдорты и Чубайсы, дай Б-г им здоровья, деньги зарабатывают в России, а кардиналить в свое удовольствие едут в Израиль. Что ж им, на Родине плохо?
    +2−1
    Заливщик голосовых планок11 Июл 2024 в 14:45
    Помню, был аналогичный случай: Дуров свою долю продал и начал "кардинально новый этап в жизни". :)
    +1−1
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