«Начинаю кардинально новый этап в жизни». Создатель СДЭКа продал свою долю

Создатель СДЭКа Леонид Гольдорт продал свою долю и попрощался с 5 тысячами сотрудников в конференции по «Зуму». Об этом в четверг, 11 июля, сообщает НГС.

Издание отмечает, что прощальная конференция состоялась накануне, она также транслировалась в YouTube. На дистанционной встрече Гольдорт обсудил с сотрудниками и партнерами компании результаты общей работы. Также предприниматель поделился новостями о состоявшейся сделке, но в детали не углублялся.



«Порадуйтесь за меня, я начинаю кардинально новый этап в жизни. Собираюсь отойти от бизнеса и следующие 40 или больше лет прожить очень насыщенно», — сообщил уже бывшим сотрудникам основатель СДЭКа.

