«Начинаю кардинально новый этап в жизни». Создатель СДЭКа продал свою долю

Создатель СДЭКа Леонид Гольдорт продал свою долю и попрощался с 5 тысячами сотрудников в конференции по «Зуму». Об этом в четверг, 11 июля, сообщает НГС.
Издание отмечает, что прощальная конференция состоялась накануне, она также транслировалась в YouTube. На дистанционной встрече Гольдорт обсудил с сотрудниками и партнерами компании результаты общей работы. Также предприниматель поделился новостями о состоявшейся сделке, но в детали не углублялся.
«Порадуйтесь за меня, я начинаю кардинально новый этап в жизни. Собираюсь отойти от бизнеса и следующие 40 или больше лет прожить очень насыщенно», — сообщил уже бывшим сотрудникам основатель СДЭКа.
Сейчас предприниматель живет в Израиле. Предположительно, Леонид Гольдорт эмигрировал ещё в прошлом году.
Основатель СДЭКа владел долей в 55,3%, которую он впоследствии продал «Современному фонду недвижимости» (СФН). Так, согласно информации из «Контур.Фокуса», с 4 июля 55,44% акций компании принадлежат АО «Кластер капитал». Оно, в свою очередь, находится под управлением фонда «Андромеда-2», также управляемого СФН.
О продаже Леонидом Гольдортом своей доли стало известно еще в ноябре 2023 года. В общей сложности интерес к сделке проявляли 15 контрагентов. Среди них: X5 Group, крупные банки и Qiwi.
Другие совладельцы логистической компании свои доли не продавали. У Вячеслава Пиксаева остался 37,1%, у Инны Яковлевой — 6,5%. По данным СПАРК на октябрь 2020 года, Евгению Цацуре принадлежал 1%.
«Службу доставки экспресс-курьер» (СДЭК) основали в 2000 году Леонид Гольдорт и Вячеслав Пиксаев. По сведениям компании, в 2023 году СДЭК доставил 110 млн отправлений — на 128% больше, чем в прошлом году. Общая выручка сети составила более
У компании более 5300 пунктов выдачи, которые работают в 40 странах мира. Ежедневно СДЭК осуществляет более 350 тыс. отправлений.
Накануне компания заявила, что в скором времени намерена провести IPO — это главная приоритетная цель.