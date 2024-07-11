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    Россиянин Амир Ибрагимов подписал контракт с «Манчестер Юнайтед»

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    Россиянин Амир Ибрагимов стал игроком английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед». Об этом спортсмен рассказал 11 июля на своей странице в запрещенной в России социальной сети Instagram* (сеть запрещена в России, принадлежит Meta**).

    «Горжусь носить эту форму и эмблему, быть связанным с историей этого клуба», — написал 16-летний Ибрагимов под фото, где он подписывает свой первый профессиональный контракт с клубом.

    Известно, что в возрасте 14 и 15 лет Амир Ибрагимов играл за молодежную команду «красных дьяволов». Свою спортивную карьеру футболист начал в одиннадцать лет с молодежки «Шеффилд Юнайтед».

    Амир Ибрагимов родом из Дагестана. В Англию он переехал вместе с семьей, когда ему было одиннадцать.

    * Соцсеть запрещена на территории РФ

    ** Компания признана в РФ экстремистской, ее деятельность запрещена

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    Комментарии 1

    27524314111 Июл 2024 в 14:27
    Иноагент!!!
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