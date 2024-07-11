Россиянин Амир Ибрагимов подписал контракт с «Манчестер Юнайтед»

Россиянин Амир Ибрагимов стал игроком английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед». Об этом спортсмен рассказал 11 июля на своей странице в запрещенной в России социальной сети Instagram* (сеть запрещена в России, принадлежит Meta**).

«Горжусь носить эту форму и эмблему, быть связанным с историей этого клуба», — написал 16-летний Ибрагимов под фото, где он подписывает свой первый профессиональный контракт с клубом.

Известно, что в возрасте 14 и 15 лет Амир Ибрагимов играл за молодежную команду «красных дьяволов». Свою спортивную карьеру футболист начал в одиннадцать лет с молодежки «Шеффилд Юнайтед».