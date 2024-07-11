Пробки выросли посреди дня в Петербурге: заторы на КАД, стоит Софийская

На дорогах Петербурга во втором часу дня 11 июля выросли 5-балльные пробки. Заторы растут на КАД, ЗСД и улицах на юге и юго-востоке города.
По данным «Яндекс.Пробок», 5 баллов для часа-двух дня в Петербурге — на 1 балл больше обычного для четверга. И на этом же уровне пробки продержатся ближайший час, ожидают аналитики.
Необычно крупная пробка собралась на внутреннем кольце КАД в районе вантового моста. В начале второго часа дня она тянулась на 9,6 километров от Мурманского шоссе до Софийской улицы. Сейчас затор сократился почти вдвое и тянется до проспекта Обуховской Обороны.
Помимо этого, собрались заторы на внутреннем кольце от Пулковского шоссе в сторону ЗСД и на внешнем в районе 87-го километра КАД — перед Новосельем. Также скопилась пробка на ЗСД в южном направлении от Екатерингофки к Благодатной улице. Автомобилисты сообщают о перекрытиях.
Плотный затор отмечают на Софийской улице со стороны области в направлении КАД. «Софийская полностью стоит в город, пока до моста «глупости»», — пишут очевидцы в телеграм-канале «Мегаполис». Пробка также собралась на Мурманском шоссе и Народной улице в сторону города.