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    Пробки выросли посреди дня в Петербурге: заторы на КАД, стоит Софийская

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    2 комментария
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    На дорогах Петербурга во втором часу дня 11 июля выросли 5-балльные пробки. Заторы растут на КАД, ЗСД и улицах на юге и юго-востоке города.

    По данным «Яндекс.Пробок», 5 баллов для часа-двух дня в Петербурге — на 1 балл больше обычного для четверга. И на этом же уровне пробки продержатся ближайший час, ожидают аналитики.

    Необычно крупная пробка собралась на внутреннем кольце КАД в районе вантового моста. В начале второго часа дня она тянулась на 9,6 километров от Мурманского шоссе до Софийской улицы. Сейчас затор сократился почти вдвое и тянется до проспекта Обуховской Обороны.

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    Помимо этого, собрались заторы на внутреннем кольце от Пулковского шоссе в сторону ЗСД и на внешнем в районе 87-го километра КАД — перед Новосельем. Также скопилась пробка на ЗСД в южном направлении от Екатерингофки к Благодатной улице. Автомобилисты сообщают о перекрытиях.

    Пробка на 87-м км КАД
    Пробка на 87-м км КАДФото: «Мегаполис»
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    Плотный затор отмечают на Софийской улице со стороны области в направлении КАД. «Софийская полностью стоит в город, пока до моста «глупости»», — пишут очевидцы в телеграм-канале «Мегаполис». Пробка также собралась на Мурманском шоссе и Народной улице в сторону города.

    «Мегаполис»

    Пробка на 87-м км КАД
    Пробка на 87-м км КАДФото: «Мегаполис»

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    Комментарии 2

    NSE11 Июл 2024 в 14:23
    В середине дня люди должны вообще то работать, а не на машинках гонять.
    +1−0
    28250767111 Июл 2024 в 14:18
    Просто у нас водители разучились водить. Понапокупают прав... вся карта в авариях!
    +0−1
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