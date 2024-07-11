Пробки выросли посреди дня в Петербурге: заторы на КАД, стоит Софийская

На дорогах Петербурга во втором часу дня 11 июля выросли 5-балльные пробки. Заторы растут на КАД, ЗСД и улицах на юге и юго-востоке города.



По данным «Яндекс.Пробок», 5 баллов для часа-двух дня в Петербурге — на 1 балл больше обычного для четверга. И на этом же уровне пробки продержатся ближайший час, ожидают аналитики.