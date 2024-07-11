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    Глухарь под Петербургом выбрал странную еду

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    1 комментарий
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    Необычный продукт питания выбрал глухарь во Всеволожском районе Ленинградской области. Трапезу заметил биолог Павел Глазков и рассказывает о ней 11 июля в своем канале «Каждой твари по паре».

    Интерес птицы к листьям упавшей осины удивил биолога. Здесь довольно много осин, и глухарь может выбрать любую со свежими листьями. Однако его заинтересовала именно упавшая осина: он предпочел объедать ее, сидя на земле, хотя это для него небезопасно.

    «Словно ножницами, своим мощным клювом глухарь ловко отрезал лист за листом и с аппетитом их поедал. Известно, что глухари любят листья осины, но уже пожелтевшие, осенние, а тут — лето», — пишет Павел Глазков.

    Разгадка проста. Глухарь стал есть листья через неделю после того, как упало дерево, когда они уже увяли, как бывает осенью, и превратились в подходящую пищу.

    Ещё осину любят лоси. Они едят и ветви, и кору — содержащиеся там дубильные вещества жизненно необходимы лосям.

    Фото: тг-канал Каждой твари по паре | Павел Глазков

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    ГлухарьПтицыПриродаЖивотныеПавел Глазков
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    Комментарии 1

    Абрикосов11 Июл 2024 в 15:10
    ФОНТАНКЕ: вы рекламу такси размещаете, включили бы комментарии...
    в ГуглПлей нет приложения Drivee...
    проверяли бы хоть инф... а если там нет то где скачать?
    реально хотел потестить... а возможности нет!!!
    +1−0
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