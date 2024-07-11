Глухарь под Петербургом выбрал странную еду

Необычный продукт питания выбрал глухарь во Всеволожском районе Ленинградской области. Трапезу заметил биолог Павел Глазков и рассказывает о ней 11 июля в своем канале «Каждой твари по паре».
Интерес птицы к листьям упавшей осины удивил биолога. Здесь довольно много осин, и глухарь может выбрать любую со свежими листьями. Однако его заинтересовала именно упавшая осина: он предпочел объедать ее, сидя на земле, хотя это для него небезопасно.
«Словно ножницами, своим мощным клювом глухарь ловко отрезал лист за листом и с аппетитом их поедал. Известно, что глухари любят листья осины, но уже пожелтевшие, осенние, а тут — лето», — пишет Павел Глазков.
Разгадка проста. Глухарь стал есть листья через неделю после того, как упало дерево, когда они уже увяли, как бывает осенью, и превратились в подходящую пищу.
Ещё осину любят лоси. Они едят и ветви, и кору — содержащиеся там дубильные вещества жизненно необходимы лосям.