Глухарь под Петербургом выбрал странную еду

Необычный продукт питания выбрал глухарь во Всеволожском районе Ленинградской области. Трапезу заметил биолог Павел Глазков и рассказывает о ней 11 июля в своем канале «Каждой твари по паре».



Интерес птицы к листьям упавшей осины удивил биолога. Здесь довольно много осин, и глухарь может выбрать любую со свежими листьями. Однако его заинтересовала именно упавшая осина: он предпочел объедать ее, сидя на земле, хотя это для него небезопасно.

