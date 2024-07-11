Суд в Латвии приговорил женщину к реальному сроку за демонстрацию российского флага

Рижский городской суд вынес решение по делу активистки Елены Крейле, которая разместила в своей резиденции российскую и советскую символику. Женщина получила реальный срок — 3 года лишения свободы. Об этом 1 1 июля сообщило латвийское издание Jauns.



В период с 7 марта по 15 июня 2023 года женщина установила на своей территории несколько самодельных российских флагов. Один из них был без подписи, на двух других — надписи «Бог хранит Латвию» и «Путин мой друг». Помимо самодельных флагов, женщина вывесила удостоверение МВД России с гербом, скотчи белого, синего и красного цвета, которые были закреплены в последовательности, соответствующей флагу России. Также в обвинительном заключении фигурирует фото с изображением четырех женщин, одна из которых одета, как утверждается, в красное платье с символикой СССР — серпом и молотом.