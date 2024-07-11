    Сейчас

    +25˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +25˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 24

    3 м/с, вос

    768мм

    41%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd87.86eur95.32

    Суд в Латвии приговорил женщину к реальному сроку за демонстрацию российского флага

    1745
    18 комментариев

    Рижский городской суд вынес решение по делу активистки Елены Крейле, которая разместила в своей резиденции российскую и советскую символику. Женщина получила реальный срок — 3 года лишения свободы. Об этом 11 июля сообщило латвийское издание Jauns.

    В период с 7 марта по 15 июня 2023 года женщина установила на своей территории несколько самодельных российских флагов. Один из них был без подписи, на двух других — надписи «Бог хранит Латвию» и «Путин мой друг». Помимо самодельных флагов, женщина вывесила удостоверение МВД России с гербом, скотчи белого, синего и красного цвета, которые были закреплены в последовательности, соответствующей флагу России. Также в обвинительном заключении фигурирует фото с изображением четырех женщин, одна из которых одета, как утверждается, в красное платье с символикой СССР — серпом и молотом.

    Суд посчитал, что таким образом Елена Крейле выразила поддержку России и проведению спецоперации. Женщина вину не признала.

    Ранее, как утверждают местные СМИ, в отношении Крейле уже возбуждались дела. Так, в конце мая в суд было передано другое уголовное дело. Суду предстоит разобраться в том, почему активистка вывесила на окна ткань в цветах флага США, на которой были изображены двое мужчин, до степени смешения похожих на солдат советских времен.

    Осенью 2023 года женщина уже слышала приговор. Тогда она получила год условно за «оправдание геноцида, преступлений против человечности, преступлений против мира и военных преступлений». Решение суда было обжаловано и подлежит пересмотру.

    По данным местных СМИ, Елена Крейле родилась и выросла в Латвии. Журналисты утверждают, что латышским женщина фактически не владеет. Ни в одном из уголовных дел она не признала свою вину, заявляя, что не поддерживает ни Россию, ни действия руководства страны.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    СудЛатвия
    ЛАЙК11
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 18

    MidNightWoodpecker11 Июл 2024 в 14:18
    По-моему тут к психиатрам клиент. Интересно, как можно родиться и вырасти в стране, но практически не знать родного языка?
    +2−0
    Kot Piter11 Июл 2024 в 14:14
    У нас и за меньшее, сажают на большее! 😐
    +4−2
    27732961111 Июл 2024 в 14:09
    Она -латышка и никакое лишение ВНЖ здесь не прокатит. Интересно, как бы отреагировали власти Франции или Германии, если кто-то на своей территории около дома установил российский флаг
    +0−3
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    18
    close