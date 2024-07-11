Суд в Латвии приговорил женщину к реальному сроку за демонстрацию российского флага

Рижский городской суд вынес решение по делу активистки Елены Крейле, которая разместила в своей резиденции российскую и советскую символику. Женщина получила реальный срок —
В период с 7 марта по 15 июня 2023 года женщина установила на своей территории несколько самодельных российских флагов. Один из них был без подписи, на двух других — надписи «Бог хранит Латвию» и «Путин мой друг». Помимо самодельных флагов, женщина вывесила удостоверение МВД России с гербом, скотчи белого, синего и красного цвета, которые были закреплены в последовательности, соответствующей флагу России. Также в обвинительном заключении фигурирует фото с изображением четырех женщин, одна из которых одета, как утверждается, в красное платье с символикой СССР — серпом и молотом.
Суд посчитал, что таким образом Елена Крейле выразила поддержку России и проведению спецоперации. Женщина вину не признала.
Ранее, как утверждают местные СМИ, в отношении Крейле уже возбуждались дела. Так, в конце мая в суд было передано другое уголовное дело. Суду предстоит разобраться в том, почему активистка вывесила на окна ткань в цветах флага США, на которой были изображены двое мужчин, до степени смешения похожих на солдат советских времен.
Осенью 2023 года женщина уже слышала приговор. Тогда она получила год условно за «оправдание геноцида, преступлений против человечности, преступлений против мира и военных преступлений». Решение суда было обжаловано и подлежит пересмотру.
По данным местных СМИ, Елена Крейле родилась и выросла в Латвии. Журналисты утверждают, что латышским женщина фактически не владеет. Ни в одном из уголовных дел она не признала свою вину, заявляя, что не поддерживает ни Россию, ни действия руководства страны.