Приставы с помощью штрафов заставили молодую пару убраться в квартире

Семейная пара оккупировала коммунальную квартиру: повесили камеры, захламили коридор и выпустили кота. Об этом сообщает главное управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу 11 июля.

Заявление на пару подала их 64-летняя соседка. Она жаловалась на вещи в общем коридоре и на кухне, причем преимущественно всякого рода хлам, который, видимо, мешался в их собственной комнате — старая мебель, коробки из-под бытовой техники, ковры, пиломатериалы и велосипед.

Также соседку не устраивали установленные в общих коридорах видеокамеры — вероятно, пара повесила из любви к своему питомцу, потому как тот разгуливал по всей квартире, а убирать за ним приходилось пенсионерке.