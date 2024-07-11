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    Приставы с помощью штрафов заставили молодую пару убраться в квартире

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    5 комментариев

    Семейная пара оккупировала коммунальную квартиру: повесили камеры, захламили коридор и выпустили кота. Об этом сообщает главное управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу 11 июля.

    Заявление на пару подала их 64-летняя соседка. Она жаловалась на вещи в общем коридоре и на кухне, причем преимущественно всякого рода хлам, который, видимо, мешался в их собственной комнате — старая мебель, коробки из-под бытовой техники, ковры, пиломатериалы и велосипед.

    Также соседку не устраивали установленные в общих коридорах видеокамеры — вероятно, пара повесила из любви к своему питомцу, потому как тот разгуливал по всей квартире, а убирать за ним приходилось пенсионерке.

    В день заседания семья не сочла нужным появляться в Невском районном суде и решение было принято заочно. Суд обязал их не выпускать животное за пределы комнаты, расчистить места общего пользования от вещей и снять камеры.

    Исполнять решение пара не торопилась, так что была дважды оштрафована судебным приставом. Мера возымела действие, кота, камеры и вещи убрали.

    На данный момент исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

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    Комментарии 5

    Tatar11 Июл 2024 в 12:50
    Кот не виноват.
    +0−0
    11111111111111811 Июл 2024 в 12:50
    Боевой кот массового поражения...
    +0−0
    chip111 Июл 2024 в 12:50
    А. Райкин много лет назад сделал смешную сценку о коммунальной квартире и наглых соседях, сегодня интернет, мобильные гаджеты, попытки создать ИИ, в люди все те же, хамы)
    +0−0
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