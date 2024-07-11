В Петербурге девочка пожаловалась на дедушку-педофила, тушившего сигареты об руки. Возбуждено дело

В изоляторе временного содержания началось утро жителя Курортного района после того, как его сноха привела в больницу маленькую дочь. Девочка рассказала о насилии, в котором увидели сексуальный подтекст.

Семилетнюю пациентку медики детской больницы осматривали накануне, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 11 июля. Мать пришла с ней к врачам, узнав, что неделю назад в квартире в Сестрорецке 62-летний свёкор якобы ударил девочку по голове, потушил об её руку окурок, а днём позже ударил снова.