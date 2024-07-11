В Петербурге девочка пожаловалась на дедушку-педофила, тушившего сигареты об руки. Возбуждено дело

В изоляторе временного содержания началось утро жителя Курортного района после того, как его сноха привела в больницу маленькую дочь. Девочка рассказала о насилии, в котором увидели сексуальный подтекст.
Семилетнюю пациентку медики детской больницы осматривали накануне, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 11 июля. Мать пришла с ней к врачам, узнав, что неделю назад в квартире в Сестрорецке
По предварительным данным, врачи зафиксировали ушиб на голове, а также застарелые синяки на ногах и рану на плече.
Расспросы помогли выяснить, что ребёнок подвергался насилию и ранее. Подробности того, как на протяжении года дедушка касался внучки в душе, передали сотрудникам правоохранительных органов. Заявление матери в полицию легло в основу уголовного дела, которое накануне возбудил Следственный комитет.
Мужчине вменяют насильственные действия сексуального характера. Накануне вечером он был процессуально задержан, к утру помещён в изолятор временного содержания.