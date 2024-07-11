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    В Петербурге девочка пожаловалась на дедушку-педофила, тушившего сигареты об руки. Возбуждено дело

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    7 комментариев

    В изоляторе временного содержания началось утро жителя Курортного района после того, как его сноха привела в больницу маленькую дочь. Девочка рассказала о насилии, в котором увидели сексуальный подтекст.

    Семилетнюю пациентку медики детской больницы осматривали накануне, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 11 июля. Мать пришла с ней к врачам, узнав, что неделю назад в квартире в Сестрорецке 62-летний свёкор якобы ударил девочку по голове, потушил об её руку окурок, а днём позже ударил снова.

    По предварительным данным, врачи зафиксировали ушиб на голове, а также застарелые синяки на ногах и рану на плече.

    Расспросы помогли выяснить, что ребёнок подвергался насилию и ранее. Подробности того, как на протяжении года дедушка касался внучки в душе, передали сотрудникам правоохранительных органов. Заявление матери в полицию легло в основу уголовного дела, которое накануне возбудил Следственный комитет.

    Мужчине вменяют насильственные действия сексуального характера. Накануне вечером он был процессуально задержан, к утру помещён в изолятор временного содержания.

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    Комментарии 7

    BВВ11 Июл 2024 в 12:52
    Невестка решила отжать у свекра хатынку.
    +0−0
    Zet11 Июл 2024 в 12:23
    готовься, дедушка, жилплощадь освобождать...
    +1−0
    chip111 Июл 2024 в 12:13
    Смущает в этой истории временная реакция мамаши, якобы дед целый год безобразничал, а заявление было написано только после посещения врачей, которые по регламенту сообщили о насилии над ребенком в полицию, похоже там вся семейка на бутылке сидит!
    +0−0
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