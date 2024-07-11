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    Новый тренд для российского бизнеса. Каршеринговые компании переходят в формат полного цикла

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    3 комментария

    Каршеринговые компании начинают развивать новое направление в бизнесе. Так, «Делимобиль» запускает крупную СТО на четыре тысячи «квадратов» на северо-востоке Москвы, рассказывает 11 июля «Коммерсантъ».

    У каршерингового оператора уже есть девять станций техобслуживания в Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Самаре, Екатеринбурге и Новосибирске. Однако руководство компании решило этим не ограничиваться. В первую очередь расширение этого направления связано с увеличением затрат на обслуживание автомобилей, сложностями с поставкой запчастей и ростом возраста парка. Так, собственные СТО позволят уменьшить затраты на ремонт. Кроме того, оператор сможет зарабатывать на сторонних компаниях. В первый год в новую СТО планируют вложить около 250 миллионов рублей. Ожидается, что пропускная способность центра в сутки составит 150 машин.

    О масштабировании СТО журналистам «Ъ» рассказала гендиректор «Делимобиля» Елена Бехтина. Она отметила, что это связано с расширением автопарка на фоне растущего спроса на каршеринг. Так, за последние полгода число покупок выросло на 9%, а средний чек вырос на 10%.

    Управляющий партнер таксомоторного парка «ГТК-Холдинг» Александр Сагун называет такую перемену общим трендом для российского бизнеса. Сейчас многие компании переходят в формат полного цикла. Для них подобный формат работы становится более выгодным.

    Однако услуги СТО каршеринговых операторов могут быть экономически непривлекательными для партнеров. «Деприоритизация машин клиентов в пользу собственных вряд ли удовлетворит партнеров», — отмечает независимый эксперт Владимир Беспалов.

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    Каршеринг
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    Комментарии 3

    11111111111111811 Июл 2024 в 11:41
    Переименовать каршеринг в кошмаринг, всё будет иначе!
    +2−0
    26404468111 Июл 2024 в 11:38
    пусть что хотят делают, но если я приезжаю в другой город и мне нужна машина, я беру прокатную, а не шеринговую, хотя бы по той причине, что прокатные действительно за своим парком смотрят и пользователей у них в разы меньше
    +1−0
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