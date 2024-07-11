Новый тренд для российского бизнеса. Каршеринговые компании переходят в формат полного цикла

Каршеринговые компании начинают развивать новое направление в бизнесе. Так, «Делимобиль» запускает крупную СТО на четыре тысячи «квадратов» на северо-востоке Москвы, рассказывает
У каршерингового оператора уже есть девять станций техобслуживания в Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Самаре, Екатеринбурге и Новосибирске. Однако руководство компании решило этим не ограничиваться. В первую очередь расширение этого направления связано с увеличением затрат на обслуживание автомобилей, сложностями с поставкой запчастей и ростом возраста парка. Так, собственные СТО позволят уменьшить затраты на ремонт. Кроме того, оператор сможет зарабатывать на сторонних компаниях. В первый год в новую СТО планируют вложить около 250 миллионов рублей. Ожидается, что пропускная способность центра в сутки составит 150 машин.
О масштабировании СТО журналистам «Ъ» рассказала гендиректор «Делимобиля» Елена Бехтина. Она отметила, что это связано с расширением автопарка на фоне растущего спроса на каршеринг. Так, за последние полгода число покупок выросло на 9%, а средний чек вырос на 10%.
Управляющий партнер таксомоторного парка «ГТК-Холдинг» Александр Сагун называет такую перемену общим трендом для российского бизнеса. Сейчас многие компании переходят в формат полного цикла. Для них подобный формат работы становится более выгодным.
Однако услуги СТО каршеринговых операторов могут быть экономически непривлекательными для партнеров. «Деприоритизация машин клиентов в пользу собственных вряд ли удовлетворит партнеров», — отмечает независимый эксперт Владимир Беспалов.