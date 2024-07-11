Мощный пожар в Химках — на фото и видео. У цеха обрушилась кровля

В подмосковных Химках горит цех по производству керамических плит. У здания уже обрушилась кровля. О том, что происходит на месте происшествия,
МЧС России
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В 8:20 площадь пожара составляла
«Внутри здания 30 газовых баллонов, из них 10 вынесли пожарные МЧС России», — добавили в министерстве.
Информации о пострадавших пока нет.
«Прокуратура контролирует установление причин пожара на территории производственно-складского здания в городском округе Химки. Точные причины возгорания будут установлены по результатам пожарно-технической экспертизы», — уточнили в прокуратуре Московской области.
Сейчас тушение пожара продолжается. Читатели портала MSK1.RU сообщают, что клубы черного дыма видны с Новорязанского шоссе.