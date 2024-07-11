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    Мощный пожар в Химках — на фото и видео. У цеха обрушилась кровля

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    2 комментария

    В подмосковных Химках горит цех по производству керамических плит. У здания уже обрушилась кровля. О том, что происходит на месте происшествия, 11 июля сообщает МЧС России.

    МЧС России

    ..

    В 8:20 площадь пожара составляла 80 квадратных метров, уже через час огонь охватил 2000, а затем и 3000 квадратных метров. Обрушилась кровля на тысяче «квадратов». На месте работают более 97 специалистов и 33 единицы техники.

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    «Внутри здания 30 газовых баллонов, из них 10 вынесли пожарные МЧС России», — добавили в министерстве.

    Информации о пострадавших пока нет.

    «Прокуратура контролирует установление причин пожара на территории производственно-складского здания в городском округе Химки. Точные причины возгорания будут установлены по результатам пожарно-технической экспертизы», — уточнили в прокуратуре Московской области.

    Сейчас тушение пожара продолжается. Читатели портала MSK1.RU сообщают, что клубы черного дыма видны с Новорязанского шоссе.

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    ПожарХимки
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    Комментарии 2

    Панкихой11 Июл 2024 в 11:09
    Погорел со всем добром.
    +0−0
    28206267511 Июл 2024 в 10:50
    Чего там контролировать? Итак все понятно
    +0−0
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