Частный дом полыхнул в Ломоносове. Очевидцы говорят о взрыве баллона

Сильный пожар тушили ночью с 10 на 11 июля в Петродворцовом районе Петербурга. С огнем пытались сладить больше двух часов.
В 22:48 среды поступила информация о пожаре в доме 3 в Тупиковом переулке на территории Мартышкино в Ломоносове, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу. Горел двухэтажный частный дом размером 8х12 метров. Пламя охватило постройку по всей площади.
«По предварительным данным, взорвался баллон с газом», — писали очевидцы в телеграм-канале «Мегаполис».
Потушили пожар в 1:05. Для его ликвидации привлекли четыре пожарных машины и 17 человек личного состава. Сведений о пострадавших в МЧС не поступало.