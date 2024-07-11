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    Частный дом полыхнул в Ломоносове. Очевидцы говорят о взрыве баллона

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    1 комментарий

    «Мегаполис»

    Сильный пожар тушили ночью с 10 на 11 июля в Петродворцовом районе Петербурга. С огнем пытались сладить больше двух часов.

    В 22:48 среды поступила информация о пожаре в доме 3 в Тупиковом переулке на территории Мартышкино в Ломоносове, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу. Горел двухэтажный частный дом размером 8х12 метров. Пламя охватило постройку по всей площади.

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    «По предварительным данным, взорвался баллон с газом», — писали очевидцы в телеграм-канале «Мегаполис».

    «Мегаполис»

    Потушили пожар в 1:05. Для его ликвидации привлекли четыре пожарных машины и 17 человек личного состава. Сведений о пострадавших в МЧС не поступало.

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    Комментарии 1

    denem11 Июл 2024 в 01:51
    "Частный дом полыхнул в Ломоносове" вот и все что нужно знать о газете которая освещает, между прочим второй город по населению в стране
    +0−0
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