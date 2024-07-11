Частный дом полыхнул в Ломоносове. Очевидцы говорят о взрыве баллона

Сильный пожар тушили ночью с 10 на 11 июля в Петродворцовом районе Петербурга. С огнем пытались сладить больше двух часов.

В 22:48 среды поступила информация о пожаре в доме 3 в Тупиковом переулке на территории Мартышкино в Ломоносове, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу. Горел двухэтажный частный дом размером 8х12 метров. Пламя охватило постройку по всей площади.