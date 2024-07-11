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    Самосвал пропахал газон и «Шкоду» на Парашютной и уехал. ДТП попало на камеру

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    2 комментария

    «Мегаполис»

    Резвый самосвал на севере Петербурга ушел от одного ДТП в другое. А потом уехал с места аварии, оставив след на асфальте и в памяти камеры наблюдения.

    Авария произошла в 15:42 10 июля у дома 58 по Парашютной улице, сообщили очевидцы в телеграм-канале «Мегаполис». На записи с камеры видно, как перед мчащим по улице самосвалом тормозит легковая машина, и водитель грузовика резко сворачивает на газон.

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    Пропахав колесами траву и наподдав сзади припаркованной Skoda Yeti, самосвал снова выскакивает на асфальт, круто поворачивает и останавливается, избежав столкновения с еще одной припаркованной машиной и забором.

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    После этого водитель грузовика медленно сдает назад, в несколько приемов возвращается на Парашютную и уезжает. «Шкода» же, принявшая на себя удар, осталась с изрядно поврежденной задней частью.

    Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
    Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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    Комментарии 2

    Дондигидон11 Июл 2024 в 01:08
    Самосвал уже наверное въезжает в солнечный Душанбе....скажем все дружно спасибо дедушке, за ценнейших и незаменимых тоже россиян.
    +1−0
    y. l. g. 78711 Июл 2024 в 01:02
    Фу, как можно жить рядом с такой дорогой.
    +0−1
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