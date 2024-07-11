Самосвал пропахал газон и «Шкоду» на Парашютной и уехал. ДТП попало на камеру

Резвый самосвал на севере Петербурга ушел от одного ДТП в другое. А потом уехал с места аварии, оставив след на асфальте и в памяти камеры наблюдения.

Авария произошла в 15:42 10 июля у дома 58 по Парашютной улице, сообщили очевидцы в телеграм-канале «Мегаполис». На записи с камеры видно, как перед мчащим по улице самосвалом тормозит легковая машина, и водитель грузовика резко сворачивает на газон.