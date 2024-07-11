И даже зубные щетки? 5 вещей, которые нельзя хранить в ванной

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Задумывались ли вы, что некоторые вещи не стоит хранить в ванной? Там они превращаются в настоящие рассадники бактерий и плесени. Коллеги из «Доктора Питера» узнали у врача-дерматовенеролога Алены Романовой, что стоит немедленно убрать в сухое помещение.

Что нельзя хранить в ванной Полотенца, белье и халаты В ванной можно держать только те полотенца, которые вы используете прямо сейчас. Для хранения остальных текстильных изделий (к ним, кстати, относятся белье или халаты) это помещение не подходит. Даже если вы используете для этого шкаф.



Почему? Всё дело в высокой влажности. Из-за нее ткань будет постоянно отсыревать. Со временем на ней может появиться плесень — это не только испортит белье, но и сможет вызвать проблемы с кожей, слизистыми оболочками и дыхательными органами. Косметика и кисти для макияжа Женщинам не стоит хранить в ванной декоративную косметику, кисти и спонжи для макияжа. Материал этих аксессуаров способен накапливать остатки косметики и частички грязи. Влажный воздух способствует размножению бактерий — так что использование косметики, хранящейся в ванной, сможет вызвать воспаления на коже.

Зубные щетки Если в вашем доме ванная комната совмещена с туалетом, за предметами гигиены в ней придется ухаживать особенно тщательно. При смывании воды в унитазе частички продуктов нашей жизнедеятельности вместе с бактериями поднимаются в воздух. Они могут оседать на зубных щетках и потом попадать в рот. Поэтому в совмещенном санузле щетки стоит хранить в футляре или в стаканчике с крышкой. Лекарства

Многие хранят медикаменты в ванной, следуя привычкам представителей старшего поколения. Но на самом деле лекарства правильно держать в сухом, темном и прохладном месте. В некоторых случаях — в холодильнике.



Размещая аптечку в шкафчике над раковиной, вы можете сократить срок годности таблеток и даже снизить их эффективность. Маски для лица Некоторые косметические средства тоже не стоит хранить в ванной. К примеру, маски для лица и патчи лучше держать в холодильнике. Из-за перепадов температур в ванной они быстро испортятся. Какие предметы в ванной нужно регулярно менять Зубные щетки нужно менять каждые три месяца. Старая щетка не только плохо очищает зубы, но и становится местом размножения бактерий. Полотенца нужно менять регулярно. Банные — не реже раза в неделю, а те, что вы используете для рук и лица — каждые три дня. На влажной ткани прекрасно размножаются плесень, бактерии и другие микроорганизмы. Они могут вызывать аллергию и кожные заболевания: грибок, дерматит, бородавки. Мочалки из люфы и других природных материалов нужно менять раз в месяц, а синтетические губки — каждые 1,5–2 месяца . Хотя мы моем их гелем для душа, это не мешает бактериям размножаться. Многоразовые шапочки для душа служат около двух месяцев, как и мочалки. Их нужно тщательно просушивать после использования, чтобы избежать появления плесени на резинке. Она опасна для волос и кожи головы. Шторку для ванны следует менять каждые три месяца или хотя бы регулярно стирать в машине. Иначе на ткани или пластике начнут скапливаться бактерии и образовываться плесень.