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    Срезать или выкручивать? Миколог рассказала, как правильно собирать грибы

    Публикуем ответ на вопрос, о котором спорят десятилетиями

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    3 комментария
    Некоторые грибники уверены, что если срезать гриб — можно испортить грибницу
    Некоторые грибники уверены, что если срезать гриб — можно испортить грибницуФото: Олег Федоров / «Чита.Ру»
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    Жители многих регионов сейчас на выходных отправляются в лес и возвращаются с богатой добычей — полными корзинами белых и лисичек. Но любителей тихой охоты волнует вопрос: как же правильно собирать грибы, срезать или выкручивать из земли?

    Точку в извечном споре поставила миколог Ольга Лазарева. По словам специалиста, на самом деле большой разницы в том, как собирать грибы, нет. Главное в этот момент не повредить почву.

    — Я слышала еще варианты с раскачиванием и выкручиванием плодовых тел. Многие микологи считают, что для сохранности мицелия нет принципиальной разницы, как собирать плодовые тела. Главное — без значительного нарушения целостности почвы, потому что именно в ней скрыта многолетняя часть гриба — почвенный мицелий. По всей видимости, когда гриб выкручивают, то мицелий повреждают немного больше, чем при срезке. Срезая гриб, в почве оставляют нижнюю часть ножки, которая загрязняется растительными остатками и почвой, — рассказала Ольга Лазарева нашим ярославским коллегам.

    Многие грибники уверены, что если срезать гриб, остаток ножки начнет гнить и испортит грибницу. Однако это не так.

    — Несобранные грибы и остатки срезанных ножек «заканчивают свою жизнь» одинаково — сгнивают, и на последующую урожайность это не влияет, — заверяет миколог.

    Ориентироваться во время тихой охоты нужно на консистенцию гриба. Если ножка плотная и мясистая, его можно выкрутить. А вот если хрупкая и ломкая, то лучше использовать нож.

    — Например, белый гриб можно выкрутить, сыроежку выкрутить без нарушения целостности ножки невозможно — она просто сломается, ее проще срезать — пояснила миколог.

    А как вы собираете грибы?

    Некоторые грибники уверены, что если срезать гриб — можно испортить грибницу
    Некоторые грибники уверены, что если срезать гриб — можно испортить грибницуФото: Олег Федоров / «Чита.Ру»

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    ГрибыМиколог
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    Комментарии 3

    28240881211 Июл 2024 в 09:15
    Срезали и будем срезать. Земля в корзине - это лишнее
    +0−0
    Cashmare11 Июл 2024 в 08:47
    ждём исследование на тему, с какой стороны лучше разбивать скорлупу яиц
    +0−0
    triton197711 Июл 2024 в 08:05
    При всех несомненных полезностях в ряде случаев хронических заболеваний - прежде всего в отношении ЖКТ - практически любое "грибное" лучше вообще, к сожалению, исключать из рациона) Поэтому во-первых с неизбежными доброй и не вполне завистями следишь за регулярными заметками Фонтанки о более чем продуктивных "фото-приключениях" спб-грибников)) Во-вторых с явным сожалениям к тем, кто при отсутствии вышеупомянутых "мед.показаний" к подобного рода походам за грибо-вкусностями относится с малопотнятной "индифференцией"))
    +0−0
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