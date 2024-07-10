Выезд на М-10 перед фурой стал роковым для пожилого водителя и его пассажирки

Смертельное ДТП произошло днем 10 июля на федеральной трассе М-10 «Россия» в Тосненском районе Ленобласти. Оно унесло жизни двух пенсионеров.
Авария случилась в 13:10 на 607-м километре автодороги М-10, между деревнями Померанье и Трубников Бор. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 78-летний водитель Geely, выезжая на нерегулируемый перекресток со второстепенной дороги, не пропустил грузовик Mercedes под управлением 57-летнего мужчины.
В результате ДТП водитель «Джили» и его 75-летняя пассажирка погибли на месте. По факту произошедшего полиция проводит проверку.