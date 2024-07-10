«Вверх полетели осколки». BMW столкнулся с мотоциклом на углу Садовой и Лермонтовского

читатель «Фонтанки»
Водитель кроссовера не поделил перекресток в центре Петербурга с мотоциклом. Байкера увезли в больницу.
Вечером 10 июля на пересечении Садовой улицы и Лермонтовского проспекта столкнулись белый BMW и мотоцикл Honda, сообщил «Фонтанке» читатель. По его словам, женщина на кроссовере ехала на желтый сигнал световора. «Мотоциклист не понятно откуда взялся. Вверх полетели осколки, я подумал, что кто-то влетел в светофор», — рассказал очевидец.
По информации группы «Мотосолидарность ДТП», мотоциклист получил перелом ключицы. Мужчина был в сознании, его увезли в больницу.
Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 40-летнего байкера госпитализировали в состоянии средней тяжести. (Новость дополнена в 21:05.)