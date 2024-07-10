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    «Вверх полетели осколки». BMW столкнулся с мотоциклом на углу Садовой и Лермонтовского

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    4 комментария

    читатель «Фонтанки»

    Водитель кроссовера не поделил перекресток в центре Петербурга с мотоциклом. Байкера увезли в больницу.

    Вечером 10 июля на пересечении Садовой улицы и Лермонтовского проспекта столкнулись белый BMW и мотоцикл Honda, сообщил «Фонтанке» читатель. По его словам, женщина на кроссовере ехала на желтый сигнал световора. «Мотоциклист не понятно откуда взялся. Вверх полетели осколки, я подумал, что кто-то влетел в светофор», — рассказал очевидец.

    По информации группы «Мотосолидарность ДТП», мотоциклист получил перелом ключицы. Мужчина был в сознании, его увезли в больницу.

    Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 40-летнего байкера госпитализировали в состоянии средней тяжести. (Новость дополнена в 21:05.)

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    Комментарии 4

    Zet10 Июл 2024 в 21:16
    жабогадюкинг...
    +0−2
    ixform10 Июл 2024 в 20:48
    Усложнение мироустройства это даст ист благо. Регулятор тормозит приписать принадлежность косвенные потерь
    +0−1
    crusader10 Июл 2024 в 20:17
    да ужас просто... На Садовой !
    +0−1
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