В Петербурге задержали активиста Савву Федосеева. На него написали заявление из-за попытки прорваться в избирком

Активиста «Общества.Будущее» Савву Федосеева и кандидата в муниципальные депутаты от «Новых людей» Романа Пенькова задержали в администрации Выборгского района. Как сообщает корреспондент «Фонтанки» 10 июля, на молодых людей чиновники написали заявление о мелком хулиганстве.



В администрации Выборгского района расположены избирательные комиссии, которые принимают документы у кандидатов. В последние несколько дней кандидаты проводят в здании по несколько часов. На прием каждого человека комиссия тратит около часа. 10 июля — последний день приема документов. Около 18 часов Федосеев и его соратники попытались прорваться за турникет. В итоге охранник вызвал полицию и написал заявление о мелком хулиганстве.