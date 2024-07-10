В Москве отправили в колонию трех женщин, пытавшихся продать младенца

Трех женщин, пытавшихся продать в Москве младенца за 60 тысяч рублей, осудили почти на два года колонии общего режима. Подробности сообщили в Telegram-канале столичной прокуратуры 10 июля.
Официальный канал прокуратуры Москвы
Преступная сделка была совершена 16 мая 2023 года. Три женщины находились в одном из торговых центров на севере столицы и пытались продать новорожденную девочку. Они получили ее от четвертой женщины. В результате ребенка продали за 65 тысяч рублей покупателю под прикрытием. После получения денег и составления расписок злоумышленницы были задержаны.
31-летней Улмасхон Далимовой, 47-летней Хуринсахон Арзиевой и 40-летней Кенжахон Мамадалиевой предъявили обвинение по статье «купля-продажа человека, совершенная организованной группой, в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии» (п. «б», «з» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ).
В результате суд приговорил женщин к 1 году 8 месяцам лишения свободы, отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима.