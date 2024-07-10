Съемки фильма на день перекроют улицы в центре Петербурга

Несколько улиц в центре Петербурга 13 июля закроют для транспорта из-за проведения киносъемок, а в Петергофе в этот же день водителей ждут ограничения из-за Дня города. Кроме того, до конца месяца из-за соревнования в отдельные дни будут ограничивать движение на Крестовском острове.



Для проведения съемок художественного фильма «Своим ходом» с 6:00 до 23:00 13 июля будет закрыто движение транспорта по набережной Фонтанки от улицы Чайковского до улицы Пестеля, улице Чайковского от Гагаринской улицы до набережной Фонтанки, улице Оружейника Федорова и Соляному переулку от Гангутской до улицы Чайковского, сообщает 10 июля комитет по транспорту Петербурга. Кроме того, с полуночи до 23:59 этого же дня на указанных участках будет нельзя парковаться.