Съемки фильма на день перекроют улицы в центре Петербурга

Несколько улиц в центре Петербурга 13 июля закроют для транспорта из-за проведения киносъемок, а в Петергофе в этот же день водителей ждут ограничения из-за Дня города. Кроме того, до конца месяца из-за соревнования в отдельные дни будут ограничивать движение на Крестовском острове.
Для проведения съемок художественного фильма «Своим ходом» с 6:00 до 23:00 13 июля будет закрыто движение транспорта по набережной Фонтанки от улицы Чайковского до улицы Пестеля, улице Чайковского от Гагаринской улицы до набережной Фонтанки, улице Оружейника Федорова и Соляному переулку от Гангутской до улицы Чайковского, сообщает 10 июля комитет по транспорту Петербурга. Кроме того, с полуночи до 23:59 этого же дня на указанных участках будет нельзя парковаться.
Также в субботу, 13 июля, для проведения мероприятий, посвященных Дню Петергофа, с 0:00 до 23:30 будет перекрыто движение по площади Жертв Революции и Лихардовской улице от площади Жертв Революции до улицы Аврова. На это же время на площади Жертв Революции будет запрещено парковаться.
А на Крестовском острове водителей потеснят для проведения этапов Кубка России и Чемпионата России в спортивных дисциплинах на аквабайках и досках с водометом. С 9:00 до 18:00 12 и 19 июля, а также с 9:00 до 20:00 13, 14 июля, 20 и 21 июля сузят проезжую часть Южной дороги от Большого Петровского моста до Крестовского проспекта.