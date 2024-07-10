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    Съемки фильма на день перекроют улицы в центре Петербурга

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    1 комментарий

    Несколько улиц в центре Петербурга 13 июля закроют для транспорта из-за проведения киносъемок, а в Петергофе в этот же день водителей ждут ограничения из-за Дня города. Кроме того, до конца месяца из-за соревнования в отдельные дни будут ограничивать движение на Крестовском острове.

    Для проведения съемок художественного фильма «Своим ходом» с 6:00 до 23:00 13 июля будет закрыто движение транспорта по набережной Фонтанки от улицы Чайковского до улицы Пестеля, улице Чайковского от Гагаринской улицы до набережной Фонтанки, улице Оружейника Федорова и Соляному переулку от Гангутской до улицы Чайковского, сообщает 10 июля комитет по транспорту Петербурга. Кроме того, с полуночи до 23:59 этого же дня на указанных участках будет нельзя парковаться.

    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
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    Также в субботу, 13 июля, для проведения мероприятий, посвященных Дню Петергофа, с 0:00 до 23:30 будет перекрыто движение по площади Жертв Революции и Лихардовской улице от площади Жертв Революции до улицы Аврова. На это же время на площади Жертв Революции будет запрещено парковаться.

    А на Крестовском острове водителей потеснят для проведения этапов Кубка России и Чемпионата России в спортивных дисциплинах на аквабайках и досках с водометом. С 9:00 до 18:00 12 и 19 июля, а также с 9:00 до 20:00 13, 14 июля, 20 и 21 июля сузят проезжую часть Южной дороги от Большого Петровского моста до Крестовского проспекта.

    Фото: Комитет по транспорту Петербурга

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    Комментарии 1

    Вауреур10 Июл 2024 в 21:31
    Да скоро и нейросети будут снимать
    +0−1
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