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    Глава МЧС России Куренков: пострадавшим от паводков выплачено почти 11 миллиардов рублей

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    5 комментариев

    98% заявлений от пострадавших при весенних паводках в России уже обработано. Людям выплатили почти 11 миллиардов рублей. Об этом 10 июля сообщил глава МЧС России Александр Куренков в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

    «Единовременную материальную помощь получили свыше 350 тыс. человек, финансовую помощь при утрате имущества первой необходимости оказана свыше 70 тыс. пострадавших», — уточнил Куренков.

    Также глава МЧС подчеркнул, что всего помощь получили 420 тысяч человек.

    В Тюменской области в середине июня подтопленными оставались больше 400 жилых домов и 67 дачных домов. Всего во время паводков в России оказались затопленными около 18 тысяч домов.

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    Комментарии 5

    25346053110 Июл 2024 в 19:06
    Взыскать с мышей, прогрызших дамбы!
    +0−0
    graail10 Июл 2024 в 19:01
    Не подумавши сказал и............................вот результат. А вообще то , ему дела делать надо , а не сказки рассказывать.
    +0−0
    Ryzhikova10 Июл 2024 в 18:24
    Да даже если б всем поровну выдали… 11 млрд на 420 тыс, 26000 руб с небольшим сильно, конечно, помогут, если у тебя все имущество уплыло
    +4−0
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