Глава МЧС России Куренков: пострадавшим от паводков выплачено почти 11 миллиардов рублей

98% заявлений от пострадавших при весенних паводках в России уже обработано. Людям выплатили почти 11 миллиардов рублей. Об этом 10 июля сообщил глава МЧС России Александр Куренков в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.



«Единовременную материальную помощь получили свыше 350 тыс. человек, финансовую помощь при утрате имущества первой необходимости оказана свыше 70 тыс. пострадавших», — уточнил Куренков.

Также глава МЧС подчеркнул, что всего помощь получили 420 тысяч человек.

В Тюменской области в середине июня подтопленными оставались больше 400 жилых домов и 67 дачных домов. Всего во время паводков в России оказались затопленными около 18 тысяч домов.