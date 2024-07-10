Глава МЧС России Куренков: пострадавшим от паводков выплачено почти 11 миллиардов рублей

98% заявлений от пострадавших при весенних паводках в России уже обработано. Людям выплатили почти 11 миллиардов рублей. Об этом 10 июля сообщил глава МЧС России Александр Куренков в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
«Единовременную материальную помощь получили свыше
Также глава МЧС подчеркнул, что всего помощь получили 420 тысяч человек.
В Тюменской области в середине июня подтопленными оставались больше 400 жилых домов и 67 дачных домов. Всего во время паводков в России оказались затопленными около 18 тысяч домов.