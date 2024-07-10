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    Спрос на первичном рынке апартаментов в Петербурге вырос на 60%

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    За первое полугодие на рынке апартаментов Санкт-Петербурга продали 1,6 тыс. юнитов, что по данным Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», это на 60% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Эксперты объясняют рост спроса в апартаментах весомый ростом цен на квартирном рынке.


    За шесть месяцев увеличилась доля спроса на несервисный и на элитный форматы. Кроме того, 8% от общего объема спроса заняли рекреационные апартаменты в Курортном районе (4,8 тыс. кв. м.).


    На конец июня на рынке Санкт-Петербурга было представлено 79 комплексов апартаментов, сравнению с концом 2023 года количество комплексов в продаже увеличилось на 14%. Объем предложения формата «аналог жилья» единственный показал прирост на 17% по сравнению с концом прошлого года. Объем предложения сервисных апартаментов снизился на 8%. Однако, если сравнивать с аналогичным периодом 2023 года, он увеличился во всех форматах, особенно в элитном сегменте (+31%).


    Наибольшую долю в 67% в предложении занимают сервисные апартаменты.


    Что касается цен, то по итогам первого полугодия средневзвешенная цена апартаментов всех форматов в Санкт-Петербурге выросла на 5% относительно прошлого года и составила 304 тыс. руб. за квадратный метр. 0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.-Сервисный формат показал прирост в 8%, в то время как цены формата «аналога жилья» не подверглись ощутимым изменениям (+0,5%), — говорит заместитель директора Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» Светлана Московченко. — На корректировку цен повлияло ожидание прекращения льготной ипотеки, а также стартов проектов в высокой стадии готовности и близких к сдаче.

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