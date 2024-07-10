Спрос на первичном рынке апартаментов в Петербурге вырос на 60%

За первое полугодие на рынке апартаментов Санкт-Петербурга продали 1,6 тыс. юнитов, что по данным Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», это на 60% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Эксперты объясняют рост спроса в апартаментах весомый ростом цен на квартирном рынке.



За шесть месяцев увеличилась доля спроса на несервисный и на элитный форматы. Кроме того, 8% от общего объема спроса заняли рекреационные апартаменты в Курортном районе (4,8 тыс. кв. м.).



На конец июня на рынке Санкт-Петербурга было представлено 79 комплексов апартаментов, сравнению с концом 2023 года количество комплексов в продаже увеличилось на 14%. Объем предложения формата «аналог жилья» единственный показал прирост на 17% по сравнению с концом прошлого года. Объем предложения сервисных апартаментов снизился на 8%. Однако, если сравнивать с аналогичным периодом 2023 года, он увеличился во всех форматах, особенно в элитном сегменте (+31%).