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    Концерт Тейлор Свифт в Цюрихе вызвал сейсмическую активность

    1609
    3 комментария

    Сейсмологическая служба Швейцарии зафиксировала вибрации в диапазоне шести километров от стадиона «Летцигрунд», где накануне выступала певица Тейлор Свифт. Пик активности пришелся на момент ее выхода на сцену.

    На публикацию на портале сейсмологической службы СМИ обратили внимание 10 июля. Известно, что на концерте присутствовало 50 тысяч человек, и их одновременный восторг и прыжки были зафиксированы на восьми сейсмических станциях вокруг стадиона.

    Служба отмечает, что Свифт не единственная, кто смог настолько увлечь публику. В публикации отмечается, что измерить больший или меньший энтузиазм вызывает, например, футбольный матч, не представляется возможным.

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    Комментарии 3

    Zet10 Июл 2024 в 17:39
    концерт Пугачёвой замеряли?
    +0−0
    28240881210 Июл 2024 в 17:29
    патамушта стадионы строить надо нормально
    +0−0
    alexadmin10 Июл 2024 в 17:23
    Странно. Когда выступает Линдеманн, и вовсе должны сдвигаться материковые плиты.
    +0−0
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