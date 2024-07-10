Концерт Тейлор Свифт в Цюрихе вызвал сейсмическую активность

Сейсмологическая служба Швейцарии зафиксировала вибрации в диапазоне шести километров от стадиона «Летцигрунд», где накануне выступала певица Тейлор Свифт. Пик активности пришелся на момент ее выхода на сцену.

На публикацию на портале сейсмологической службы СМИ обратили внимание 10 июля. Известно, что на концерте присутствовало 50 тысяч человек, и их одновременный восторг и прыжки были зафиксированы на восьми сейсмических станциях вокруг стадиона.

Служба отмечает, что Свифт не единственная, кто смог настолько увлечь публику. В публикации отмечается, что измерить больший или меньший энтузиазм вызывает, например, футбольный матч, не представляется возможным.