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    Аренда студий в спальных районах Петербурга на 30% дороже, чем в пригороде

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    В июне в пригороде Петербурга средняя арендная ставка на студии составила 23 тыс. руб. в месяц без учета коммунальных платежей. По данным Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», это на 30% ниже стоимости аренды такой же квартиры в спальных районах города. Аренда однокомнатной квартиры в пригороде обойдется в 26 тыс. руб. в месяц, что на 24% ниже городских арендных ставок.

    По данным аналитиков, аренда студий и однокомнатных квартир в пригородных локациях и в Петербурге за первое полугодие увеличились на 4% и 5% соответственно. При этом динамика рынка аренды в пригороде неоднородна и зависит от локации. Например, стоимость аренды студии в черте города в районе Пулковского и Волхонского шоссе составляет 26 тыс. рублей в месяц, за полгода она поднялась на 27%. В области за эти же деньги можно снять однушку большей площади в Мурино, причем за тот же срок цена на аренду здесь поднялась на 7%.

    Заместитель директора Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» Светлана Московченко объясняет увеличение арендных ставок несколькими факторами.

    — Во-первых, летом наблюдается сезонное повышение спроса на аренду жилья, так как многие предпочитают менять место жительства, — говорит она. — Во-вторых, пересмотр условий льготных программ делает покупку квартиры менее доступной, что стимулирует спрос на аренду. В-третьих, на ставки аренды также влияют высокие ожидания собственников относительно доходности от сдачи жилья.

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