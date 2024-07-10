Аренда студий в спальных районах Петербурга на 30% дороже, чем в пригороде

В июне в пригороде Петербурга средняя арендная ставка на студии составила 23 тыс. руб. в месяц без учета коммунальных платежей. По данным Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», это на 30% ниже стоимости аренды такой же квартиры в спальных районах города. Аренда однокомнатной квартиры в пригороде обойдется в 26 тыс. руб. в месяц, что на 24% ниже городских арендных ставок.



По данным аналитиков, аренда студий и однокомнатных квартир в пригородных локациях и в Петербурге за первое полугодие увеличились на 4% и 5% соответственно. При этом динамика рынка аренды в пригороде неоднородна и зависит от локации. Например, стоимость аренды студии в черте города в районе Пулковского и Волхонского шоссе составляет 26 тыс. рублей в месяц, за полгода она поднялась на 27%. В области за эти же деньги можно снять однушку большей площади в Мурино, причем за тот же срок цена на аренду здесь поднялась на 7%.

