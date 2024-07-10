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    Игрища у Эрмитажа. Смотрите, как на Дворцовой идет подготовка к финалу Кубка России по пляжному волейболу

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    4 комментария
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
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    На Дворцовой площади полным ходом идет подготовка к финалу Кубка России по пляжному волейболу. Фотограф «Фонтанки» 10 июля прогулялся и запечатлел происходящее.

    Соревнования в Северной столице пройдут с 11 по 14 июля. Общий призовой фонд Кубка России — 10 миллионов рублей.

    Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

    У Эрмитажа будет расположен центральный корт. Остается только надеяться, что такое близкое расположение площадки к произведениям искусства вдохновит спортсменов, а кому-то точно принесет победу. На Дворцовой сине-белые конструкции, за которыми пройдут соревнования, огорожены. Однако красный плакат около металлорамок говорит о том, что 11 и 12 июля для всех желающих вход свободный.

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    Остальные корты, где пройдет часть финальных соревнований, расположены в центре пляжного спорта «Динамо».

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

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    Комментарии 4

    28208294310 Июл 2024 в 16:37
    Губернатор - забор в своем духе : загородить и не пущать в самые туристические места....зря, что ли на рекламу СПб десятки миллионов тратиться и осваиваются....
    +0−0
    Рострелли10 Июл 2024 в 16:33
    А по фигурному катанию подготовка тут будет? По синхронному плаванью?
    Красивое..
    +1−0
    hedgehog_10 Июл 2024 в 16:28
    песок до зимы останется? чтобы не скользко было падать потом
    +2−0
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