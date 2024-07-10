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    Это не то, что вы подумали. Поправки в Налоговый кодекс переполошили автовладельцев

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    4 комментария

    Поправки в Налоговый кодекс, которые сегодня приняли депутаты Госдумы, напугали автовладельцев. Многие сочли повышение ставок в статье 193 повышением ставок на владение автомобилем.

    «С 2025 года стоимость владения машиной зашкалит», — возмущались читатели «Фонтанки».

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    В действительности статья 193 Налогового кодекса устанавливает налоговые ставки для налогообложения подакцизных товаров — то есть ставки косвенного налога, которые включают в стоимость ввозимых из-за рубежа иномарок (в перечне подакцизных товаров автомобили поименованы в статье 181 НК РФ).

    В частности, ставкам акциза на автомобили посвящены пункты статьи с 27-го по 33-й. Если внимательно к ним присмотреться, станет понятно, что ставки за три года вырастут незначительно — в пределах 8 рублей для легковушек мощностью 90–15 л.с., 73 рублей — с мощностью 150–200 л.с, 121 рубля — для машин мощностью 200–300 л.с. и далее по списку.

    То есть в конечном итоге на столько же вырастет сумма, которую придется платить при ввозе машины из-за границы. О том, из каких платежей складывается стоимость иномарки, «Фонтанка» уже рассказывала.

    Ставкам же налога на транспортное средство посвящена статья 361 Налогового кодекса, и здесь ничего (пока что) не изменилось: с легковых автомобилей мощностью до 100 л.с. следует платить по 2,5 рубля за каждую «лошадиную силу» или 250 рублей за каждый месяц владения, от 100 до 150 — 3,5 рубля, от 150 до 200 — 5 рублей, от 200 до 250 — 7,5 рубля и свыше 250 — 15 рублей.

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    Налоговый кодексПоправки в Налоговый кодексНалог на автомобиль
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    Комментарии 4

    495369410 Июл 2024 в 16:27
    А у боевых диванов сколько лошадиных сил?
    +0−0
    26708199610 Июл 2024 в 15:59
    вы не переживайте, поднимут всем кроме участников СВО и членов их семей.
    Называется мягкая мотивация
    +1−0
    Гость, приглашенный..10 Июл 2024 в 15:53
    Хороший замысел, самый маленький налог - одна лошадиная сила.
    +0−0
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