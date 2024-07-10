Пенсионерка в Петербурге смогла отсудить у ЖКС выплату за потоп, но без приставов не обошлось

В Санкт-Петербурге пенсионерка дважды была затоплена по вине коммунальщиков. Судебные приставы взыскали 1,4 млн рублей в пользу женщины.

Об этом 10 июля сообщается на сайте Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Петербургу. Отмечается, что добиться назначенной судом выплаты удалось только после принудительных мер.

По данным «Фонтанки», речь идет о Жилкомсервисе № 2 Центрального района. Квартиру пожилой женщины топило дважды за два года, ей пришлось менять покрытия потолка и пола, мебель и технику. Общая стоимость ремонта оценивается в 900 тысяч рублей, также решением суда с коммунальщиков был взыскан штраф.