Суд в Петербурге ликвидировал «Латышское общество»

Региональная общественная организация «Санкт-Петербургское Латышское общество» ликвидирована по иску Минюста. Не за деятельность, а наоборот.
О решении сообщает пресс-служба судов Петербурга 10 июля. Судя по тексту сообщения, глобально представители министерства в регионе просили о ликвидации юрлица, потому что оно ничего не делает, по-крайней мере так показала проверка годичной давности.
«Организация деятельность по достижению уставных целей не вела; устав организации не соответствует действующему законодательству РФ; ответчик не проинформировал истца об изменении сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ; в нарушение Закона об общественных объединениях организация не соблюдала положения устава в части порядка деятельности президиума и ревизора (фактически деятельность не велась), порядка определения и оплаты членских взносов», — сказано в сообщении.
Представители «Латышского общества» не пришли и в суд. Организацию было решено ликвидировать.
Судя по сайту общества, последние новости были опубликованы в январе этого года — это был список главных культурных событий в Латвии за предыдущий год. В целом, судя по всему, деятельность больше касалась культурных и просветительских мероприятий, о политике за 2023 год в разделе «Новости» ни слова.
По данным «Спарк», юрлицо было зарегистрировано в 2016 году. До этого организация с тем же руководителем и названием существовала с 2011 по 2013 и была ликвидирована налоговиками как фактически прекратившая деятельность.