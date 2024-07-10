Суд в Петербурге ликвидировал «Латышское общество»

Региональная общественная организация «Санкт-Петербургское Латышское общество» ликвидирована по иску Минюста. Не за деятельность, а наоборот.

О решении сообщает пресс-служба судов Петербурга 10 июля. Судя по тексту сообщения, глобально представители министерства в регионе просили о ликвидации юрлица, потому что оно ничего не делает, по-крайней мере так показала проверка годичной давности.

«Организация деятельность по достижению уставных целей не вела; устав организации не соответствует действующему законодательству РФ; ответчик не проинформировал истца об изменении сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ; в нарушение Закона об общественных объединениях организация не соблюдала положения устава в части порядка деятельности президиума и ревизора (фактически деятельность не велась), порядка определения и оплаты членских взносов», — сказано в сообщении.

