В Петербурге закрылся дилерский центр Subaru на Лахте

Дилерский центр Subaru на улице Савушкина в Петербурге закрылся. По телефонному номеру, закрепленному за «Субару Центр Лахта», ответили, что центр закрылся в этот понедельник,
«Пока на Лахте ничего нет. Возможно, здесь вообще будет другой дилерский центр, но какой именно, пока информации нет», — рассказали в компании.
На официальном сайте Subaru сообщается, что еще две площадки компании в Петербурге — «Санрайз Групп Пискаревский» на проспекте Науки и «Санрайз Групп Пулково» на Пулковском шоссе — по-прежнему работают.
Дилерским центром Subaru на Савушкина владело обособленное подразделение московской компании «Санрайз Групп» ООО «Санрайз Групп». По данным СПАРК на июнь 2023 года, 100% УК «Санрайз Групп» принадлежали Sojitz Corporation, которая базируется в Токио. За 2023 год при оборотах в
Subaru собственных производств в России не имела, модельный ряд был представлен лишь тремя кроссоверами (Subaru XV, Forester и Outback) и спортивной WRX. Поставки автомобилей в Россию японские автокомпании остановили еще в 2022 году. Сейчас в салоне в продаже - привезенные «параллельным» импортом Forester и Outback по цене от 4,6 миллиона рублей, а также, судя по информации на сайте, автомобили с пробегом.