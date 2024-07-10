В Петербурге закрылся дилерский центр Subaru на Лахте

Дилерский центр Subaru на улице Савушкина в Петербурге закрылся. По телефонному номеру, закрепленному за «Субару Центр Лахта», ответили, что центр закрылся в этот понедельник, 8 июля , «по техническим причинам».



«Пока на Лахте ничего нет. Возможно, здесь вообще будет другой дилерский центр, но какой именно, пока информации нет», — рассказали в компании.



На официальном сайте Subaru сообщается, что еще две площадки компании в Петербурге — «Санрайз Групп Пискаревский» на проспекте Науки и «Санрайз Групп Пулково» на Пулковском шоссе — по-прежнему работают.