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    В Петербурге закрылся дилерский центр Subaru на Лахте

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    9 комментариев

    Дилерский центр Subaru на улице Савушкина в Петербурге закрылся. По телефонному номеру, закрепленному за «Субару Центр Лахта», ответили, что центр закрылся в этот понедельник, 8 июля, «по техническим причинам».

    «Пока на Лахте ничего нет. Возможно, здесь вообще будет другой дилерский центр, но какой именно, пока информации нет», — рассказали в компании.

    На официальном сайте Subaru сообщается, что еще две площадки компании в Петербурге — «Санрайз Групп Пискаревский» на проспекте Науки и «Санрайз Групп Пулково» на Пулковском шоссе — по-прежнему работают.

    Дилерским центром Subaru на Савушкина владело обособленное подразделение московской компании «Санрайз Групп» ООО «Санрайз Групп». По данным СПАРК на июнь 2023 года, 100% УК «Санрайз Групп» принадлежали Sojitz Corporation, которая базируется в Токио. За 2023 год при оборотах в 8,4 миллиарда рублей компания получила 254 миллиона чистого убытка.

    Subaru собственных производств в России не имела, модельный ряд был представлен лишь тремя кроссоверами (Subaru XV, Forester и Outback) и спортивной WRX. Поставки автомобилей в Россию японские автокомпании остановили еще в 2022 году. Сейчас в салоне в продаже - привезенные «параллельным» импортом Forester и Outback по цене от 4,6 миллиона рублей, а также, судя по информации на сайте, автомобили с пробегом.

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    Дилерский центр
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    Комментарии 9

    VKuser13319418710 Июл 2024 в 13:39
    Отсубарились?
    +0−0
    26085077110 Июл 2024 в 13:37
    Откроют еще один салон по продаже китайского, ну вы поняли.
    +0−0
    german_5e4d02dc5a4f910 Июл 2024 в 13:31
    а он там был? и до СВО у субару дела шли печально. кто их покупал вообще?
    +0−1
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