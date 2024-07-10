Соболев не перейдет в «Зенит»

Нападающий футбольного клуба «Спартак» не перейдет в «Зенит». Как стало известно отделу спорта «Фонтанки», стороны не смогли договориться об условиях перехода.
Ранее сообщалось, что «Зенит» и «Спартак» ведут переговоры о трансфере Соболева. По информации инсайдеров, речь шла о 8 млн евро отступных.
Соболев перешел в «Спартак» в январе 2020 года из самарских «Крыльев Советов». За это время он сыграл 139 матчей за «красно-белых», забил 58 голов и отдал 32 результативные передачи. В составе «Спартака» он становился серебряным и бронзовым призером чемпионата России, а также выиграл Кубок страны в 2022 году.
В сборной России Соболев сыграл 15 матчей и забил шесть голов.