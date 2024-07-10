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    Соболев не перейдет в «Зенит»

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    8 комментариев

    Нападающий футбольного клуба «Спартак» не перейдет в «Зенит». Как стало известно отделу спорта «Фонтанки», стороны не смогли договориться об условиях перехода.

    Ранее сообщалось, что «Зенит» и «Спартак» ведут переговоры о трансфере Соболева. По информации инсайдеров, речь шла о 8 млн евро отступных.

    Соболев перешел в «Спартак» в январе 2020 года из самарских «Крыльев Советов». За это время он сыграл 139 матчей за «красно-белых», забил 58 голов и отдал 32 результативные передачи. В составе «Спартака» он становился серебряным и бронзовым призером чемпионата России, а также выиграл Кубок страны в 2022 году.

    В сборной России Соболев сыграл 15 матчей и забил шесть голов.

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    Комментарии 8

    Akabos10 Июл 2024 в 13:43
    надо же - хорошие новости...
    какое забытое чувство
    +0−0
    26585926910 Июл 2024 в 12:47
    Слава Богу! Зачем нам это дерево?! И ещё - а с каких пор мы из свинарника напрямую решили игроков брать?
    +3−0
    случайный_5e4ce4e84d5e310 Июл 2024 в 12:08
    отлично!
    +6−0
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