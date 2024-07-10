Авторынок (снова) задохнулся: продажи снижаются третий месяц подряд

Chery и близкие ей компании (включая Xcite) стали главной силой на российском рынке: суммарные продажи в июне сопоставимы с результатами АВТОВАЗа Фото: Артем Краснов Поделиться Поделиться





В первом полугодии в России продали 773 тысячи автомобилей, и результат можно признать кисло-сладким: с одной стороны, это лучшие полгода с начала боевых действий на Украине и относительно аналогичного периода 2023 года рынок вырос на плюс-минус 80%. С другой стороны, даже так он не установил рекордов: например, в первой половине 2021-го, когда спрос восстанавливался после коронавируса, продажи превышали 800 тысяч машин. К тому же с марта наметилась негативная тенденция, и продажи снижаются уже третий месяц подряд. Здесь примешивается и сезонный фактор, но торможение рынка связано не только с этим. Ниже — основные итоги для авторынка за полгода.

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Тепло, но не жарко Июньские продажи автомобилей составили 124 тысячи, что в полтора раза лучше прошлогоднего результата, но ниже «докризисных» значений: так, в 2018 году июньские продажи превышали 150 тысяч машин, а в 2015-м — 240 тысяч. Итоги полугодия в целом выглядят оптимистично, и, если такие темпы продаж сохранятся, к декабрю продажи могут достигнуть уровня 1,5 миллиона машин, что плюс-минус соответствует объему, характерному для авторынка после 2014-го (до этого планка была вдвое выше).

Лучшим месяцем полугодия остался март, когда было продано 146,5 тысячи автомобилей. Но апрельские изменения правил параллельного импорта вкупе с подорожавшими кредитами привели к торможению рынка, несмотря даже на снижение цен. АВТОВАЗ цементирует лидерство Lada остается самой популярной маркой России, но скорее от безвыходности: в сегменте до 1,5 миллиона рублей у нее просто нет конкурентов. Полугодовые продажи составили 207 тысяч автомобилей, и доля рынка АВТОВАЗа приблизилась к 29%. Для сравнения: в 2019 году (последнем доковидном) доля Lada составляла 22%.

Полугодовую статистику АВТОВАЗ сильно оживила вернувшаяся год назад Lada Vesta Фото: Артем Краснов Поделиться Поделиться





При этом главный бестселлер марки, Lada Granta, показала очень умеренный рост продаж по итогам полугодия: всего 2% на фоне 79% в среднем по рынку. Но это во многом предсказуемо — часть клиентов оттянула на себя вернувшаяся Lada Vesta, которая стала второй самой популярной моделью в России. Спрос на обе Lada в первом полугодии был стабилен, и, вероятно, продажи, помимо прочего, ограничивают возможности АВТОВАЗа по выпуску машин.



Chery атакует с флангов Среди иностранных марок-лидеров в России сложилась субординация, которая не нарушена и в первом полугодии 2024-го: четверка лидеров сохраняется уже много месяцев — Haval, Chery, Geely, Changan. Но интересно другое: в топ-10 марок половина — это Chery и ее суббренды. В десятке есть и Omoda, и Exeed, и Jetour, и Jaecoo. Это своеобразный ответ критикам (и нам в том числе) по поводу размножения дочерних марок, которое практикует Chery: несмотря на техническую схожесть, они всё равно пользуются спросом. Причем в сумме суббренды дают столько же продаж, сколько основная марка, позволяя всему концерну удваивать свое присутствие на рынке. Усилить этот процесс может появление Xcite X-Cross 7 на базе Chery Tiggo 7 Pro. Продажи стартовали в конце мая, и пока реализовано 550 машин. Для попадания в десятку нужно увеличить продажи еще раз в пять, но шансы есть: Xcite продают через автосалоны Lada, так что клиентский трафик им обеспечен.

Xcite X-Cross 7 имеет все шансы попасть в топ-10 российского рынка Фото: Артем Краснов Поделиться Поделиться





Что касается моделей лидеров, лидирует по-прежнему дуэт Haval Jolion и Chery Tiggo 7 Pro (самый популярный импортируемый автомобиль), на третье место выбился Chery Tiggo 4 Pro, за которым идут Changan CS55, Geely Monjaro и Omoda C5. Также в десятке — Belgee X50, хотя результаты его предшественника, Geely Coolray I, были лучше: в прошлом году он красовался в тройке иномарок.



Рынок отбеливается Заметна и другая тенденция — засилье «официальных» производителей, что в наших реалиях означает российские и китайские бренды. Иномарки старой школы окончательно выпали из всех топов продаж, и найти их теперь можно за пределами топ-50 моделей. Пострадал и «серый» импорт из Китая: например, Lixiang, который осенью заскакивал в топ-10 моделей, теперь откатился во вторую десятку. На это прежде всего повлиял запрет на «беспошлинный» ввоз таких машин через страны ЕАЭС (в основном Киргизию и Белоруссию). При этом в июне Lixiang разошелся тиражом более 1000 единиц, став третьим по популярности премиум-брендом после Exeed и Tank (хотя причастность этих марок к премиум-сегменту — вопрос дискуссионный). Но для сравнения: в декабре прошлого года Lixiang продавался вдвое лучше.

Звезда «серого» импорта Lixiang сбавила обороты, но по-прежнему остается одной из самых популярных иномарок в своем сегменте Фото: Артем Краснов Поделиться Поделиться





Пострадали и продажи электромобилей: если в начале года месячные результаты достигали 2000 единиц, то к маю упали до 1000 (июньских данных еще нет). При этом Zeekr остается безоговорочным лидером сегмента: за пять месяцев продано более 4000 машин, тогда как идущие на втором и третьем местах Evolute и Volkswagen разошлись тиражами в районе 700 машин.

«Москвич» снова на спаде Июньские продажи «Москвича» упали по сравнению с весенними результатами. В первый месяц лета реализовано 1323 автомобиля, что лишь немногим лучше среднего результата прошлого года, весьма безрадостного. Это особенно проблематично с учетом резкого снижения цен весной 2024-го, которое привело лишь к кратковременному оживлению спроса: в марте статистику усилила распродажа машин 2023 года, но с апреля — снова спад.

Снижение спроса можно объяснить охлаждением рынка в целом, но лишь отчасти. Так, если с марта по июнь суммарные продажи машин в России упали на 15%, то у «Москвича» — более чем вдвое. В апреле «Москвич» незначительно поднял цены на свежие автомобили, но прайсы в любом случае скромнее прошлогодних, так что в теории спрос должен держаться на достаточно высоком уровне. Его падение — тревожный знак для компании, у которой не планируется громких новинок: к концу года должен дебютировать кроссовер «Москвич-8», но он, скорее всего, будет дороже и «трешки», и «шестерки».



Положение столичного завода осложняет слабый спрос на лифтбек «Москвич-6», который никак не может раскачаться Фото: пресс-служба автозавода «Москвич» Поделиться Поделиться



