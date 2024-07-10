Как получить 10 тысяч рублей маткапитала, которые Путин пообещал семьям с детьми: алгоритм и сроки

Просто так вывести деньги со счета маткапитала нельзя — это уголовно наказуемо Фото: Дарья Селенская / Городские порталы Поделиться Поделиться





На днях Владимир Путин сообщил, что семьям с детьми выплатят деньги, которые остались на счету маткапитала после того, как основная часть была потрачена. Он озвучил это решение во время встречи с победителями конкурса «Это у нас семейное!» 8 июля , когда одна из победительниц посетовала, что на счету уже много лет хранится незначительная сумма, которую невозможно потратить, в том числе и на детей. Президент пообещал, что семьи смогут получить свои остатки живыми деньгами.



По закону материнский капитал можно тратить на улучшение жилищных условий, образование детей, формирование накопительной пенсии мамы, на социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов и на получение ежемесячной выплаты. Последнюю платят только семьям с низкими доходами — меньше двух прожиточных минимумов на человека. Обналичивать материнский капитал и тратить его по своему усмотрению запрещено законом, за это предусмотрено уголовное наказание.

Сколько заплатят Владимир Путин назвал конкретную сумму: 10 тысяч рублей. Он сказал, что уже обсуждал этот вопрос с вице-премьером Татьяной Голиковой, которая часто занимается именно социальными вопросами. При этом он отметил, что решение о выплате 10 тысяч рублей может быть временным — если понадобится, могут быть сделаны и другие шаги.



На что можно будет потратить Пока непонятно. Жаргалма Батодалаева, победительница конкурса «Это у нас семейное!», которая подняла этот вопрос в разговоре с президентом, приводила конкретные примеры: потратить на сбор ребенка в школу или старшекласснику купить ноутбук, велосипед. Президент, озвучивая решение, конкретных целей не называл. — Нужно организовать работу таким образом, чтобы люди могли использовать эти средства, просто выплатить семьям эти деньги, и всё, да? — предложил он и, когда Батодалаева согласилась, заключил: — Так и сделаем.



Кто получит деньги Уже после заявления президента Татьяна Голикова сообщила, что выплату смогут получить все семьи, у которых на счету материнского капитала осталась сумма, равная обозначенной президентом или меньше нее.



— Мы считали разные варианты, к нам уже неоднократно по этому поводу обращались, — цитирует вице-премьера ТАСС. — Сегодня президент выбрал 10 тысяч , у всех, у кого эта сумма есть, просто автоматически будет выплачено.

Что сделать, чтобы получить выплату Вице-премьер пообещала, что деньги родителям переведут автоматически, так что делать ничего не нужно. Но можно проверить, относитесь ли вы к потенциальным получателям выплаты, — для этого нужно узнать, сколько у вас осталось от маткапитала. Выписку со счета можно получить в разделе «Справки и выписки» на «Госуслугах» или в отделении Соцфонда.



Когда ждать деньги Точной даты пока нет. Татьяна Голикова отметила, что для реализации этого решения нужно будет поправить законодательство — то есть в Госдуму должен быть внесен соответствующий законопроект, его рассмотрят депутаты, потом утвердит Совфед и подпишет президент.



На анонсированные на высочайшем уровне законы редко уходит много времени. Например, закон об индексации пенсий работающим пенсионерам Госдума утвердила в третьем чтении через три недели после того, как Путин озвучил это решение на ПМЭФ. До конца весенней сессии Госдумы чуть меньше месяца, так что теоретически депутаты еще успевают.



Ранее депутаты уже предлагали выдавать на руки остаток маткапитала, тогда речь шла о ситуациях, когда от него осталось менее 5%. Предложенный в 2022 году законопроект получил отрицательное заключение правительства.

