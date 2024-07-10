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    ФСБ объявила о пресечении попытки теракта на крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске

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    21 комментарий

    ФСБ 10 июля сообщает о пресечении попытки теракта на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске. Теракт, по данным ФСБ, планировали украинские спецслужбы. Задержан предполагаемый агент военной разведки этой страны.

    Как сообщает РИА Новости, украинский разведчик в марте связался с российским офицером, служащим на корабле, и предложил за крупную сумму устроить теракт. Военный передал информацию в органы безопасности, и российские спецслужбы начали игру с оппонентами. «Кураторы» переслали транспортной компанией компоненты для сборки бомбы. В ответ им было направлено видео с инсценировкой теракта, и кураторы перестали выходить на связь.

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    Комментарии 21

    Mies10 Июл 2024 в 10:29
    Кино и немцы 😂
    +0−0
    ZOS10 Июл 2024 в 10:26
    это который пускает дымовую завесу на весь континент
    +1−0
    Заливщик голосовых планок10 Июл 2024 в 10:23
    Плавучий док не пострадал?
    +1−1
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