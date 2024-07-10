ФСБ объявила о пресечении попытки теракта на крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске

ФСБ 10 июля сообщает о пресечении попытки теракта на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске. Теракт, по данным ФСБ, планировали украинские спецслужбы. Задержан предполагаемый агент военной разведки этой страны.
Как сообщает РИА Новости, украинский разведчик в марте связался с российским офицером, служащим на корабле, и предложил за крупную сумму устроить теракт. Военный передал информацию в органы безопасности, и российские спецслужбы начали игру с оппонентами. «Кураторы» переслали транспортной компанией компоненты для сборки бомбы. В ответ им было направлено видео с инсценировкой теракта, и кураторы перестали выходить на связь.