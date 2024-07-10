В Петербурге задержали подростка, подозреваемого в сексуальном насилии над девочкой

Следственный комитет выясняет, насколько близким было общение 15-летнего восьмиклассника со школьницей помладше в Выборгском районе Петербурга. Об этом стало известно «Фонтанке» 10 июля .

О преступлении против половой неприкосновенности 13-летней девочки в правоохранительные органы сообщили в апреле. Само нападение, согласно материалам, произошло февральской ночью в парадной высотки в Парголово.