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    В Петербурге задержали подростка, подозреваемого в сексуальном насилии над девочкой

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    5 комментариев

    Следственный комитет выясняет, насколько близким было общение 15-летнего восьмиклассника со школьницей помладше в Выборгском районе Петербурга. Об этом стало известно «Фонтанке» 10 июля.

    О преступлении против половой неприкосновенности 13-летней девочки в правоохранительные органы сообщили в апреле. Само нападение, согласно материалам, произошло февральской ночью в парадной высотки в Парголово.

    Проверка легла в основу уголовного дела о насильственных действиях сексуального характера (132 УК). Оперативники уголовного розыска пришли за подозреваемым накануне. Объясняться с сотрудниками пришлось ученику восьмого класса из Парголово. По предварительным данным, он изобличён в насилии.

    Школьника ограничили подпиской о невыезде.

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    Комментарии 5

    Андрей_спб10 Июл 2024 в 09:57
    Родители узнали, что она не девочка?
    +0−0
    vic_5e4cd1938d1a810 Июл 2024 в 09:39
    " ...задержали подростка, подозреваемого в сексуальном насилии над девочкой"
    Подростком могут называться люди обоих полов. Таким образом, в заголовке обозначен пол пострадавшей и не обозначен пол преступника, вернее обозначен безграмотно применительно к конкретной фразе. Заголовок напоминает христоматийное - Один в кино, другой в пальто.
    +1−2
    Zet10 Июл 2024 в 09:33
    насилие - февраль
    заявление - апрель
    задержание - июль

    отличная динамика...
    +3−1
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