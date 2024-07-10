В Петербурге задержали подростка, подозреваемого в сексуальном насилии над девочкой

Следственный комитет выясняет, насколько близким было общение
О преступлении против половой неприкосновенности
Проверка легла в основу уголовного дела о насильственных действиях сексуального характера (
Школьника ограничили подпиской о невыезде.
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Следственный комитет выясняет, насколько близким было общение
О преступлении против половой неприкосновенности
Проверка легла в основу уголовного дела о насильственных действиях сексуального характера (
Школьника ограничили подпиской о невыезде.
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