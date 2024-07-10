Среда джаза с Давидом Голощекиным: Eddie Higgins Quintet — It's Magic

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It's Magic — запись квинтета под управлением американского джазового пианиста, композитора и дирижера Эдди Хиггинса.
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It's Magic — запись квинтета под управлением американского джазового пианиста, композитора и дирижера Эдди Хиггинса.
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