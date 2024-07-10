Давно не роскошь. Разоблачаем мифы о такси вместе с Drivee

Страшилкам про чёрную руку и красные туфельки не уступают страшилки и городские легенды про такси. Мифов накопилось уже на трёхтомник. Но они, в отличие от исторических, ценности не имеют — стоит их развеять. Этим и займемся на примере сервиса для заказа городских поездок Drivee.
Миф №1. Приложение может само поднять цену, если поменяется погода, случится внезапная пробка или просто так захочется. В Drivee такого не бывает: о цене договариваются сами пользователи. Кроме того, по правилам сервиса, стоимость окончательная — и уже не меняется.
Миф №2. Различные списания с карт за несуществующие поездки или за поездки, которые уже закончились, или в несколько раз превышающие реальную стоимость услуг. И тут тоже есть несколько уровней защиты на стороне агрегатора. А c Drivee всё еще проще, ведь в этом сервисе предусмотрена оплата наличными или онлайн-переводом.
Миф №3. Это небезопасно. Мол, и рейтинги водителей невесть как создаются, и завезти может не туда. На самом деле ездить с агрегаторами куда безопаснее, чем, например, просто ловить машину. Рейтинг водителя в Drivee формируется на основании оценок пассажиров. Кажется, объективнее быть уже не может. А прежде чем начать работу в сервисе, человек должен пройти проверку и предоставить необходимые документы.
Но если вдруг что-то пошло не так, пассажир может воспользоваться специальной кнопкой для быстрого вызова полиции или связи с поддержкой сервиса. Ещё есть возможность отправить геометки родным, чтобы отслеживать автомобиль в реальном времени по карте. Передать их можно любым удобным способом: через мессенджеры, социальные сети, электронную почту или SMS.
Миф №4. Такси — это дорого. Самый популярный, самый живучий и самый нежизнеспособный миф. Такие поездки — давно уже не роскошь, тем более в сервисах, где о цене можно договориться и ехать за те деньги, которые вы можете спокойно заплатить.
Drivee — сервис, в котором пассажиры и водители сами договариваются о цене, пользователь может выбирать из предложений водителей по их рейтингу, автомобилю и по стоимости поездки. Водители могут предлагать свою цену, если не подходит предложение пассажира.
Шоферы, сотрудничающие с Drivee, сами решают, сколько ездить и когда выходить на линию. После тщательной, но быстрой проверки они могут выполнять заказы и делать это так часто и так активно, как им удобно. Плата за сервис сравнительно небольшая, а деньги водитель получает сразу после поездки. Кроме того, за активность водителей могут премировать бонусами.
Ну и самое главное: водитель всегда видит точку назначения до принятия заказа и может не принимать поездки без каких-либо штрафных санкций.
Drivee — поездки по твоим правилам.
Приложение доступно для скачивания App Store, Google Play, AppGallery.
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