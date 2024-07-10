Давно не роскошь. Разоблачаем мифы о такси вместе с Drivee

Страшилкам про чёрную руку и красные туфельки не уступают страшилки и городские легенды про такси. Мифов накопилось уже на трёхтомник. Но они, в отличие от исторических, ценности не имеют — стоит их развеять. Этим и займемся на примере сервиса для заказа городских поездок Drivee.



Миф №1. Приложение может само поднять цену, если поменяется погода, случится внезапная пробка или просто так захочется. В Drivee такого не бывает: о цене договариваются сами пользователи. Кроме того, по правилам сервиса, стоимость окончательная — и уже не меняется.



Миф №2. Различные списания с карт за несуществующие поездки или за поездки, которые уже закончились, или в несколько раз превышающие реальную стоимость услуг. И тут тоже есть несколько уровней защиты на стороне агрегатора. А c Drivee всё еще проще, ведь в этом сервисе предусмотрена оплата наличными или онлайн-переводом.



Миф №3. Это небезопасно. Мол, и рейтинги водителей невесть как создаются, и завезти может не туда. На самом деле ездить с агрегаторами куда безопаснее, чем, например, просто ловить машину. Рейтинг водителя в Drivee формируется на основании оценок пассажиров. Кажется, объективнее быть уже не может. А прежде чем начать работу в сервисе, человек должен пройти проверку и предоставить необходимые документы.