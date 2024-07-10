«Приходят даже в выходные»: в какие кофейни выстраиваются очереди из сотрудников

Фото: Дарья Паращенко Поделиться Поделиться





Многие считают, что выходить на рынок кофеен нет смысла: завоевать любовь и доверие клиентов будет не легче, чем подняться на Эверест. И все-таки некоторым удается запустить бизнес за считанные месяцы — да так, что в кофейню выстраивается очередь из сотрудников, а клиенты остаются надолго. Как масштабировать бизнес без потери ценностей и какие инструменты помогают находить прекрасные кадры? Опытом поделились франчайзи и генеральный директор одной из самых крупных сетей кофеен Baggins Coffee, которая насчитывает 170 партнерских точек в Санкт-Петербурге, Москве, Тюмени, Пензе, Воронеже, Кингисеппе и с недавних пор — в Краснодаре.

Новый руководитель — новые порядки? Должность генерального директора Baggins Coffee — головной компании в Петербурге — с 2022 года занимает Марина Яковлева. Адаптация в должности совпала с непростым периодом: курсовые качели, уезжающие из страны сотрудники и партнеры-франчайзи. Это сеяло непонимание, как дальше жить и строить планы по развитию. Сегодня ситуация нормализовалась, но появились новые вызовы. Например, кадровый голод. При этом, по словам Марины, в регионах он пока не сильно ощущается, а в крупных городах поиск нужного специалиста может занимать месяц и больше. Особенно на руководящие позиции.



Генеральный директор Baggins Coffee Марина Яковлева Фото: Антон Агафонов Поделиться Поделиться





— Я не сторонник старинной русской поговорки «новая метла по-новому метет». Приходя в новое место, ты должен сначала познакомиться с коллективом, чем я и занималась. На сегодня часть изначальной команды успешно сохранена, потому что люди находятся на своем месте. При этом, конечно, приходилось и нанимать сотрудников, — объясняет Марина.

Секреты поиска Основная площадка для поиска в разных городах — hh.ru. Вакансии размещают по тарифу «Стандарт-плюс». Помимо этого, как сообщила Марина, ищут нужных кандидатов по базе резюме. Там есть удобные фильтры, которые позволяют найти, например, по временным рамкам, в которые бариста могут выходить на работу в кофейню.

— Мы часто пользуемся советами от hh.ru по вакансиям в нашем архиве. Они помогают обратить внимание на мелочи и сделать поиск более эффективным. Я также изучаю аналитические статьи в телеграм-каналах hh.ru. Смотрю, какая динамика формируется на рынке по ставкам и ожиданиям кандидатов от заработной платы, анализирую количество резюме на определенные вакансии. Это позволяет держать руку на пульсе, — считает Марина.

Сошлись в ценностях и удержали руководителя За кандидатов, которые «цепляют» с первого собеседования, в Baggins Coffee могут даже побороться. Так произошло с сотрудником на позицию финансового директора. Соискатель очень понравился Марине по всем параметрам, но, к сожалению, после первичного собеседования хотел выбрать другую компанию. Чтобы удержать ценный кадр, генеральный директор попросила hr организовать личную встречу, которая в итоге завершилась оффером.



Фото: Антон Агафонов Поделиться Поделиться





— Первичный отбор делает hr-директор. Затем я даю соискателю от себя маленькую анкетку. После этого остается буквально считанное количество кандидатов, с которыми я лично встречаюсь. Потом мы выводим человека на пробный день, чтобы он сам мог понять, подходит ли ему команда и компания. Далее запускается процесс обучения и адаптации. Я тоже проходила все этапы обучения — в том числе, на баре, в тренинг-центре на бариста и собственный менеджерский курс компании, — вспоминает Марина.

На собеседованиях Baggins Coffee смотрит, прежде всего, на человеческие качества. По словам Марины, профессиональные компетенции «всегда можно наверстать».

— Я никогда не возьму в команду профессионала, каким бы крутым он ни был, если он не совпадает со мной и командой по ценностям, — добавляет генеральный директор.

Отбор кандидатов в два этапа Кофейню в столице Кубани по франшизе открыла Светлана Колецкая. О Baggins Coffee ей рассказала крестная сестра, которая работала в одной из кофеен сети в Петербурге.



Руководитель Baggins Coffee в Краснодаре Светлана Колецкая Фото: Дарья Паращенко Поделиться Поделиться





— По образованию я управленец, работала в нефтяной сфере: прошла путь от обычного специалиста до замначальника отдела развития тендерных процедур. Я всегда понимала, что у меня очень большая отдача — и хорошо бы эту энергию и ответственность направить в свое дело. Мне хотелось производить качественный конечный продукт, но осознавала, что компетенций не хватает, поэтому и задумалась о франшизе. С момента покупки до открытия кофейни прошло всего четыре месяца. Меня поддерживали на каждом этапе, все было очень легко и понятно, и это реально упростило запуск бизнеса, — вспоминает Светлана.

Первых двух бариста в кофейню Краснодара нашла управляющая компания на hh.ru. Головной офис сам размещал вакансии в нужном регионе, но при этом не снимал всю ответственность с франчайзи.

Фото: Дарья Паращенко Поделиться Поделиться





— В регионах очень важно, какой ты руководитель. Если выполняешь свои обещания, заботишься о комфорте сотрудников, даешь все, что на старте было прописано, не обманываешь, — это хороший знак, — говорит генеральный директор Baggins Coffee Марина. — За первые два-три дня размещения вакансий в Краснодаре откликнулось очень много людей. Помог 4-звездочный рейтинг Baggins Coffee на hh.ru и положительные отзывы текущих и бывших сотрудников — знак того, что нашей сети кофеен можно доверять. Сила в бренде и мощном комьюнити После успешного старта в регионе отлично сработало сарафанное радио. Ребята заходят и спрашивают, нужны ли кофейне новые бариста, потому что им нравится внутренняя обстановка в Baggins Coffee. Кстати, первые сотрудники, которых нашли для Светланы, работают с ней до сих пор и с удовольствием рекомендуют компанию своим друзьям и знакомым. Это добавляет уверенности в работе.

Управляющая компания по-разному поддерживает своих франчайзи с точки зрения подбора: помогает с поиском по конкретным вакансиям на старте, дает ценные советы и рекомендации, обучает персонал. Тут играет на руку и сильный личный бренд. Франчайзи разделяют его ценности и транслируют их сотрудникам и клиентам. Партнеры берут лучшие практики у наставников и успешно реализовывают их на местах.

— Нам удалось сформировать хорошую команду. Я тщательно подхожу к подбору персонала и стараюсь создавать все условия, чтобы бариста было приятно и комфортно находиться на работе. Сейчас мои ребята даже в свои выходные приходят в кафе, могут полдня просидеть, общаться, заниматься своими делами. Они знают, что здесь их всегда рады видеть, по ним скучают и ждут. И я рада, что мне удалось создать в кафе именно такую дружескую атмосферу, — объясняет Светлана.

Светлана ценит в людях самостоятельность и умение быстро принимать решения. Руководитель старается сразу подбирать людей, которые хотят развиваться. Она считает: это отличный задел на будущее. Когда кофейная подрастет и в ней появятся руководящие позиции — например, тренер бариста или помощник управляющего, — ребята с запросом на рост смогут реализовать себя. А их места займут вновь приходящие сотрудники.

Поиск с опытом Сейчас Светлана работает над запуском второй точки. В новую кофейню еще с мая набран минимальный штат, однако онлайн-платформы по поиску сотрудников играют большую роль в бизнесе.

По условиям франшизы составление заявки на сотрудника регламентируется головной компанией Baggins Coffee. У них есть определенная структура вакансии, а франчайзи могут сами выбрать обязанности, требования и условия. Один из важных пунктов — не завышать материальное вознаграждение, а указывать реальное.

— Скрининг резюме начинается с сопроводительного письма и анализа кандидата по следующим критериям: желаемая зарплата, заполненность раздела «о себе», название должности в резюме и занятость на учебе, — отмечает руководитель кофейни.

Отбор откликов после скрининга делится на два этапа — телефонное интервью и личная беседа.

— Сначала моя задача — понять, правильно ли будущий сотрудник уяснил свои обязанности, какие у него планы на эту профессию — временная или постоянная. Нужно задать уточняющие вопросы, которые, к примеру не указаны в анкете, и, возможно, дать какой-нибудь кейс. На втором этапе я более подробно рассказываю о нашей компании, ее истории и миссии, чем мы живем и за что боремся. Иногда показываю дизайн-проект будущей кофейни — это тоже удерживает внимание кандидатов. Мы должны «зажигать» своих сотрудников, и это несложно сделать, когда у самой глаза горят, — считает управляющая Baggins Coffee. ООО «Хэдхантер», hh.ru

