Диана Арбенина, HammAli&Navai, Zoloto, зрелищные гонки- GARAGE FEST на автодроме Игора Драйв!

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27 и 28 июля на «Игора Драйв» вновь пройдет GARAGE FEST — фестиваль скорости, музыки и драйва для всей семьи. Гостей ждут кольцевые гонки, зрелищный дрифт, студенческие соревнования, выставка уникальных автомобилей и выступления известных музыкантов.

Главное автомобильное событие сезона включает сразу три престижных соревнования, включая этап российской серии гонок на выносливость REC 4 часа «Игора Драйв». Это старейший в России чемпионат по гонкам на выносливость, в котором в разные годы участвовали пилоты «Формулы-1» Виталий Петров, Сергей Сироткин и Даниил Квят, чемпион мира по гонкам на выносливость Роман Русинов, а также звезды дрифта Аркадий Цареградцев и Дамир Идиатулин. В предстоящей гонке примут участие свыше 35 команд и 100 пилотов.



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На межрегиональном чемпионате по дрифту RDS Europe выступают хорошо знакомые по топовому дивизиону RDS GP Lukoil Racing Drift Team и Carville Racing. Ожидается, что в соревновании сойдутся 9 команд и около 40 пилотов. Также в эти выходные состоится этап серии Classic Touring — главного российского чемпионата по кольцевым гонкам на классических машинах.

На всероссийском инженерном соревновании «Формула Студент» свыше 20 команд учащихся лучших вузов страны и зарубежья покажут построенные ими гоночные автомобили и электромобили.



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Проект «Автокультура» — выставка из более чем 150 классических, редких и уникальных автомобилей, легенд кино и музыкального мира. Также здесь прочтут лекции об автомобильной культуре известные гонщики, журналисты и блогеры.



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Каждый сможет рассмотреть уникальные драгстеры и промоды, которые принимают участие в чемпионате России по дрэг-рейсингу RDRC. Это автомобили мощностью до 4500 л. с.

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Оба дня GARAGE FEST завершится концертом. 27 июля ожидается группа ZOLOTO, а хедлайнер этого дня — Диана Арбенина и группа «Ночные Снайперы» в сопровождении струнного оркестра. 28 июля на сцене — популярный поп-рэп-дуэт HammAli&Navai.



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