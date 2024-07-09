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    Художница расскажет, как и почему менялся «язык цветов»

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    Символизм цветов и его влияние на культуру сложно преувеличить. Но почему эти смыслы и символы со временем менялись? Насколько строг «язык цветов» сейчас? Об этом расскажут в пространстве «Бенуа 1890». 16+

    Фото: pixabay.com
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    В 1830 году писатель и переводчик Дмитрий Ознобишин издал книгу «Селам, или Язык цветов». Селам — это восточное слово, которое и означает, собственно, толкователь символических значений цветов. В книге были перечислены четыре сотни растений и их значения. Перевод в некоторых местах был весьма вольный, Ознобишин добавил что-то и от себя. Цветочный толкователь пользовался большой популярностью. Наверняка такая книга была, например, у Анны Петровны Керн: та, как выяснили ученые, блестяще владела «флорошифром». Например, в своем дневнике она писала (по-французски, конечно): «Видели бы вы, в каком я состоянии! Я так волнуюсь! <...> У меня есть Тимьян, я мечтала о Резеде, к моей Чувственнице нужно прибавить много Желтой Настурции, чтобы скрыть Ноготки и Шиповник, которые мучают меня. Утрата Резеды дала силу Аврикуле, и вокруг не осталось ничего, кроме Ноготков, Тростника и Букса. Нет в моем цветнике и Царицы лугов...» Несведущий подумает: что за ботанический сад? А дешифровщики раскодировали: «У меня есть рвение, я мечтала пусть и о кратковременном счастье любви, с моей тайной чувствительностью нужно обладать мнимой насмешливостью, чтобы скрыть отчаяние, тревогу и беспокойство, которые мучают меня. Благодаря утрате даже минутного блаженства, обман взял такую силу, что вокруг нет ничего, кроме нескромности, бестактности и твердости (жесткости). Нет в моем "цветнике" ни жизни, ни желаний». Так Анна Керн описала свои отношения с влюбленным в нее офицером.

    16 июля в пространстве «Бенуа 1890» (Тихорецкий пр-т, д. 17, лит. Г, ресторан «Ферма Бенуа») узнаем, как растения и цветы со временем меняли значение, как менялось восприятие человека, а какие смыслы остались прежними. Идем на лекцию Анны Шулик «На языке цветов: символы и смыслы». Начало в 19:00.

    Александра Шеромова

    Фото: pixabay.com

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