И даже нет условий для шаманов. После жалобы экс-участкового КС постановил прописать регламент конвойных помещений

Бывший участковый, который не мог практиковать шаманизм в ожидании решения по своему уголовному делу, обнажил правовую лакуну. Конституционный суд России предписал урегулировать условия нахождения в конвойных помещениях судов.

Как следует из постановления, опубликованного 9 июля, бывший офицер МВД Николай Смирнов обратился с жалобой на неконституционность седьмой статьи ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений». Заявитель был осуждён в 2015 году, через восемь лет освободился условно-досрочно. За это время он десятки раз был доставлен в конвойные помещения судов Пермского края и счёл условия нахождения в них недопустимыми. Среди прочего, он указал, что в камере площадью менее квадратного метра приходилось порой проводить по 7–8 часов в обстановке жесткого стеснения физической свободы, недостатка пищи, воды и свежего воздуха. При этом общественного контроля нет: к фигуранту не пропускали ни членов ОНК, ни прокурора.

Смирнов через суд пытался добиться компенсации за ненадлежащие условия, но не преуспел. Судя по материалам Индустриального райсуда Перми, он требовал с УМВД 344 тысячи рублей. В иске отмечал грязь на полу, проблемы с отоплением, отсутствие унитаза, туалетной бумаги и возможности уединиться, чтобы совершить обряды шаманизма, которого придерживается. Кроме того, истец припомнил, как в особенно жаркие дни летом 2021 года сотрудники конвоя на его глазах ели мороженое в то время, как у него не было доступа к холодной питьевой воде.

Суд первой инстанции иск не удовлетворил. В решении сказано, что закон о содержании под стражей не распространяется на общественные отношения, связанные с условиями временного содержания задержанных и арестованных в помещениях в здании судов, поскольку они не входят в перечень мест содержания под стражей. Оспорить отказ не удалось. Заявитель считает, что исключение конвойных помещений из правового регулирования лишает заключённых в них права на защиту, в том числе судебную. Конституционный суд с ним согласился: условия нахождения в них должны быть ясно и доступно регламентированы законом.

«Обжалуемое положение не соответствует Конституции, поскольку при объективно обоснованном невнесении конвойных помещений в перечень мест содержания под стражей оно не обеспечивает определения условий нахождения в таких помещениях подозреваемых и обвиняемых (подсудимых)», — сообщили в пресс-службе КС. Законодателю надлежит заполнить пробел в регулировании. До тех пор суды могут признавать нарушения условий нахождения в конвойных помещениях, если установят умаление человеческого достоинства на основе всей совокупности обстоятельств конкретного дела.

Дело заявителя подлежит пересмотру.

Бывший участковый и тренер по кикбоксингу из Перми Николай Смирнов — один из двух фигурантов дела о покушении на убийство бизнесмена в июле 2015 года. По версии следствия, его били ножом из ревности. Обоих фигурантов приговорили к 11 годам в колонии строгого режима каждого. Через несколько лет выяснилось, что следствие сфальсифицировало часть доказательств, и решение было отменено. При новом разбирательстве в 2021 году были назначены те же сроки, но и это решение впоследствии отменили.