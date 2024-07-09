Госдума приняла закон о социальных вкладах для людей с низкими доходами

Россияне с низкими доходами, получающие соцподдержку от государства, смогут открывать банковские счета и вклады на особых условиях. Соответствующий законопроект Госдума РФ приняла 9 июля сразу во втором и третьем чтениях.

Документ подразумевает создание новых банковских продуктов: социального счета и социального вклада. Доступны они будут только для получателей социальной поддержки от государства. Соцвклад открывается на один год, и если за этот срок статус гражданина как получателя соцподдержки не изменится, то он сможет продлить его на такой же срок. Специальные условия по соцсчету тоже будут действовать лишь при наличии прав на соцподдержку.

Один человек сможет иметь только один социальный счет или вклад. Следить за этим банки будут через Реестр социальных банковских счетов и вкладов. Заключить договор на открытие счета или вклада можно будет на портале госуслуг, так банк сможет удостовериться, что у гражданина есть право на социальную поддержку. Сделать это можно будет только в кредитных организациях, имеющих право на привлечение средств физических лиц во вклады и на открытие и ведение счетов физлиц по лицензии Банка России, а также участвующих в системе страхования вкладов.

На социальном вкладе можно будет разместить не более 50 тысяч рублей. Процентную ставку по нему установят равной максимальной ставке по вкладам физлиц в конкретном банке сроком до года (не считая акции). Такой ход должен надежнее защитить накопления от инфляции, считают в ЦБ РФ. Вклад можно будет в любое время пополнить до 50 тысяч рублей или снять с него деньги без уменьшения процентной ставки.

Вносить деньги на вклад или счет можно будет только в рублях, операции в иностранной валюте не предусмотрены. При этом банк не должен будет взимать комиссию за переводы и платежи в пределах 20 тысяч рублей в месяц, обслуживание счета и пользование платежной картой. На остаток по соцсчету до 50 тысяч рублей предусмотрено ежемесячное начисление процентов по ставке должно быть не менее половины от ключевой ставки Банка России, а на суммы свыше 50 тысяч рублей — в соответствии с договором.