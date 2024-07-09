Госдума ввела отсрочку от призыва для сотрудников прокуратуры и СК

Госдума приняла закон, который предоставляет отсрочку от призыва на военную службу для сотрудников прокуратуры и Следственного комитета РФ. Нововведения вступят в силу с 1 сентября 2024 года. Об этом во вторник, 9 июля, стало известно из думской электронной базы.
Государственная Дума приняла закон об отсрочке от призыва для служащих прокуратуры и СК сразу во втором и третьем чтениях.
В феврале этого года правительство внесло законопроект в Госдуму, который был принят в первом чтении в апреле. В закон «О воинской обязанности и военной службе» решили внести изменения, согласно которым те, кто поступил на службу в прокуратуру РФ, следственные органы и учреждения СК РФ сразу после получения высшего образования получают право на отсрочку от призыва.
В настоящее время отсрочка от призыва на военную службу предоставляется служащим в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органах принудительного исполнения и таможенных органах РФ при условии наличия у них высшего образования и специальных званий.
Кроме того, документ предполагает освобождение от военных сборов, которое относится к служащим в органах и организациях прокуратуры РФ, в следственных органах и учреждениях СК РФ, а также на должностях, предусматривающих присвоение спецзваний. При этом законопроект предусматривает возможность досрочного увольнения военнослужащего по контракту в случае перехода на службу в прокуратуру РФ или следственные органы и учреждения СК РФ.
Отмечается, что сотрудники прокуратуры РФ, следственных органов и учреждений СК РФ вместе с таможенниками подлежат специальному воинскому учету. Его порядок и особенности определит правительство РФ.