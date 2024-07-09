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    Госдума ввела отсрочку от призыва для сотрудников прокуратуры и СК

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    6 комментариев

    Госдума приняла закон, который предоставляет отсрочку от призыва на военную службу для сотрудников прокуратуры и Следственного комитета РФ. Нововведения вступят в силу с 1 сентября 2024 года. Об этом во вторник, 9 июля, стало известно из думской электронной базы.

    Государственная Дума приняла закон об отсрочке от призыва для служащих прокуратуры и СК сразу во втором и третьем чтениях.

    В феврале этого года правительство внесло законопроект в Госдуму, который был принят в первом чтении в апреле. В закон «О воинской обязанности и военной службе» решили внести изменения, согласно которым те, кто поступил на службу в прокуратуру РФ, следственные органы и учреждения СК РФ сразу после получения высшего образования получают право на отсрочку от призыва.

    В настоящее время отсрочка от призыва на военную службу предоставляется служащим в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органах принудительного исполнения и таможенных органах РФ при условии наличия у них высшего образования и специальных званий.

    Кроме того, документ предполагает освобождение от военных сборов, которое относится к служащим в органах и организациях прокуратуры РФ, в следственных органах и учреждениях СК РФ, а также на должностях, предусматривающих присвоение спецзваний. При этом законопроект предусматривает возможность досрочного увольнения военнослужащего по контракту в случае перехода на службу в прокуратуру РФ или следственные органы и учреждения СК РФ.

    Отмечается, что сотрудники прокуратуры РФ, следственных органов и учреждений СК РФ вместе с таможенниками подлежат специальному воинскому учету. Его порядок и особенности определит правительство РФ.

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    Комментарии 6

    28206267509 Июл 2024 в 17:12
    Пригорать внутри начинает?
    +0−0
    Kot Piter09 Июл 2024 в 17:09
    "предусматривает возможность досрочного увольнения военнослужащего по контракту в случае перехода на службу в прокуратуру РФ или следственные органы и учреждения СК РФ." -
    То есть карьерная "лестница" теперь такая: тюрьма - СВО - прокуратура? 🤔
    +0−0
    Kot Piter09 Июл 2024 в 17:04
    Понятное дело - это ж известные "паралимпийцы". 😂
    +1−0
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