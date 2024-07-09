Госдума ввела отсрочку от призыва для сотрудников прокуратуры и СК

Госдума приняла закон, который предоставляет отсрочку от призыва на военную службу для сотрудников прокуратуры и Следственного комитета РФ. Нововведения вступят в силу с 1 сентября 2024 года. Об этом во вторник, 9 июля, стало известно из думской электронной базы.



Государственная Дума приняла закон об отсрочке от призыва для служащих прокуратуры и СК сразу во втором и третьем чтениях.



В феврале этого года правительство внесло законопроект в Госдуму, который был принят в первом чтении в апреле. В закон «О воинской обязанности и военной службе» решили внести изменения, согласно которым те, кто поступил на службу в прокуратуру РФ, следственные органы и учреждения СК РФ сразу после получения высшего образования получают право на отсрочку от призыва.

