ГМЗ «Гатчина» приглашает взрослых и детей на «Джазовые выходные»

13 и 14 июля в Гатчинском дворцовом парке пройдет ежегодный опен-эйр «Джазовые выходные». На трех сценах выступят: Квартет Олега и Натальи Бутман, Мистер Мелвин (Гваделупа-Франция), Cuba Vibes (Куба), Квинтет Андрея Кондакова, Оркестр джазовой филармонии, Atomic Jam Band, Квартет Алексея Попова и другие коллективы.
Фестиваль откроет 13 июля выступление Джаз-бэнда Кувайцева на сцене у Адмиралтейства, начало в 13:00. В репертуаре коллектива — классика джаза: «вечнозеленые мелодии» эры свинга, композиции босса-новы и нотки латиноамериканского колорита. Их сменит Квартет Дмитрия Попова, который исполнит классику джаза в современном звучании.
В 16:20 на сцену у Турецкой палатки выйдет Квинтет Андрея Кондакова. Кондаков — один из наиболее известных российских джазовых композиторов и пианистов.
В 18:00 в Амфитеатре сыграют звезды российского джаза — Квартет Олега и Натальи Бутман.
Вечер завершится концертом Atomic Jam Band и оригинальными версиями шедевров блюза, фанка и соул-музыки. Начало в 19:00.
Программу второго дня фестиваля откроют «Сказки Чижика» для детей. В 12:30 у Березового домика прозвучат сказки «Кот в сапогах» и «Малыш и Карлсон» в сопровождении музыкальных композиций, исполняемых известным петербургским вибрафонистом Алексеем Чижиком.
В 14:00 на сцене у Адмиралтейства слушателей ждет традиционный джаз в исполнении Квартета Алексея Попова, одного из ведущих джазовых саксофонистов России.
Завершат «Джазовые выходные» гость из Франции, обладатель уникального баритона Мистер Мелвин в сопровождении Квартета Алексея Черемизова, а также Оркестр джазовой филармонии с известной джазовой вокалисткой Ольгой Абдуллиной, которые исполнят оригинальные аранжировки джазовых стандартов и произведения, написанные самими участниками оркестра.
Подробное расписание на сайте фестиваля. Вход по билетам, 0+