ГМЗ «Гатчина» приглашает взрослых и детей на «Джазовые выходные»

13 и 14 июля в Гатчинском дворцовом парке пройдет ежегодный опен-эйр «Джазовые выходные». На трех сценах выступят: Квартет Олега и Натальи Бутман, Мистер Мелвин (Гваделупа-Франция), Cuba Vibes (Куба), Квинтет Андрея Кондакова, Оркестр джазовой филармонии, Atomic Jam Band, Квартет Алексея Попова и другие коллективы.

Фестиваль откроет 13 июля выступление Джаз-бэнда Кувайцева на сцене у Адмиралтейства, начало в 13:00. В репертуаре коллектива — классика джаза: «вечнозеленые мелодии» эры свинга, композиции босса-новы и нотки латиноамериканского колорита. Их сменит Квартет Дмитрия Попова, который исполнит классику джаза в современном звучании.

В 16:20 на сцену у Турецкой палатки выйдет Квинтет Андрея Кондакова. Кондаков — один из наиболее известных российских джазовых композиторов и пианистов.



В 18:00 в Амфитеатре сыграют звезды российского джаза — Квартет Олега и Натальи Бутман.

