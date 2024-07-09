На Рижском – маленькая Венеция. Там проходит испытание тепловых сетей

В Адмиралтейском районе Петербурга Рижский проспект превратился в маленькую Венецию. 9 июля во время испытаний тепловых сетей там, по всей видимости, произошел аварийный инцидент. Читатель «Фонтанки» поделился кадрами, на которых видно, как вода залила улицу.
Читатель «Фонтанки»
«Во дворе на Рижский проспекте, 62 – потоп», – написал очевидец. В Адмиралтейском и Кировском районах, в том числе и по этому адресу, 9 июля АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» проводит испытания.
«Испытания являются необходимым мероприятием при подготовке тепловых сетей к новому отопительному сезону. Данные меры позволяют определить неблагоприятные зоны и <...> спланировать программу капитального ремонта <...>», – пояснили в компании.