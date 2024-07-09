На Рижском – маленькая Венеция. Там проходит испытание тепловых сетей

В Адмиралтейском районе Петербурга Рижский проспект превратился в маленькую Венецию. 9 июля во время испытаний тепловых сетей там, по всей видимости, произошел аварийный инцидент. Читатель «Фонтанки» поделился кадрами, на которых видно, как вода залила улицу.

«Во дворе на Рижский проспекте, 62 – потоп», – написал очевидец. В Адмиралтейском и Кировском районах, в том числе и по этому адресу, 9 июля АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» проводит испытания.

«Испытания являются необходимым мероприятием при подготовке тепловых сетей к новому отопительному сезону. Данные меры позволяют определить неблагоприятные зоны и <...> спланировать программу капитального ремонта <...>», – пояснили в компании.