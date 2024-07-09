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    РФ планирует обмениваться с Белоруссией информацией о мигрантах через систему «Мир»

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    2 комментария

    Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России (Минцифры) предложило отслеживать миграционный поток с Белоруссией через информационную систему «Мир». Об этом стало известно из проекта постановления правительства, опубликованного на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов, пишет 9 июля РБК.

    Данная система позволит России и Белоруссии обмениваться информацией о людях, пересекающих границу одной из стран. Речь идет о сведениях о выданных и аннулированных разрешений на въезд и пребывание, данных о пересечении границ, информации о визах. Однако получить перечисленную информацию можно будет только по предварительному запросу. Свободный доступ к ней не предполагается.

    Информационная система «Мир» сможет решить вопрос нелегальной миграции между двумя дружественными странами. В первую очередь это связано с достаточно прозрачной границей между Россией и Белоруссией. В основном граница проходит через бескрайние леса, и нарушители миграционного порядка этим пользуются.

    Важно отметить, что постановление об обмене информацией о мигрантах подготовили в рамках соглашения между правительствами России и Белоруссии «о взаимном признании виз и по иным вопросам, связанным с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территории государств», который подписали в 2020 году. По нему иностранцы, имеющие российскую визу, могут беспрепятственно въезжать в Белоруссию, и наоборот.

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    ГраницаРоссияБелоруссия
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    Комментарии 2

    Otkating09 Июл 2024 в 16:54
    – Девушка, вы же давно ждете принца на белом коне?
    – Да.
    – Ну вот, я пришел.
    – Круто, а где принц?
    +0−1
    ixform09 Июл 2024 в 16:47
    Вы можете чтобы недвижимость РБ на Циане была видна и в Домклике? Или союзное Государство не предполагает сегментированной интеграции информсистем?
    +0−2
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