РФ планирует обмениваться с Белоруссией информацией о мигрантах через систему «Мир»

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России (Минцифры) предложило отслеживать миграционный поток с Белоруссией через информационную систему «Мир». Об этом стало известно из проекта постановления правительства, опубликованного на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов, пишет 9 июля РБК.
Данная система позволит России и Белоруссии обмениваться информацией о людях, пересекающих границу одной из стран. Речь идет о сведениях о выданных и аннулированных разрешений на въезд и пребывание, данных о пересечении границ, информации о визах. Однако получить перечисленную информацию можно будет только по предварительному запросу. Свободный доступ к ней не предполагается.
Информационная система «Мир» сможет решить вопрос нелегальной миграции между двумя дружественными странами. В первую очередь это связано с достаточно прозрачной границей между Россией и Белоруссией. В основном граница проходит через бескрайние леса, и нарушители миграционного порядка этим пользуются.
Важно отметить, что постановление об обмене информацией о мигрантах подготовили в рамках соглашения между правительствами России и Белоруссии «о взаимном признании виз и по иным вопросам, связанным с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территории государств», который подписали в 2020 году. По нему иностранцы, имеющие российскую визу, могут беспрепятственно въезжать в Белоруссию, и наоборот.