РФ планирует обмениваться с Белоруссией информацией о мигрантах через систему «Мир»

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России (Минцифры) предложило отслеживать миграционный поток с Белоруссией через информационную систему «Мир». Об этом стало известно из проекта постановления правительства, опубликованного на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов, пишет 9 июля РБК.



Данная система позволит России и Белоруссии обмениваться информацией о людях, пересекающих границу одной из стран. Речь идет о сведениях о выданных и аннулированных разрешений на въезд и пребывание, данных о пересечении границ, информации о визах. Однако получить перечисленную информацию можно будет только по предварительному запросу. Свободный доступ к ней не предполагается.

