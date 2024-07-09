    Сейчас

    +23˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +23˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 22

    2 м/с, ю-з

    767мм

    48%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd88.17eur95.66

    В реке Волковке были замечены следы нефтепродуктов. Специалисты при обследовании не обнаружили загрязнений

    695
    2 комментария

    Специалисты проверили реку Волковку после сообщений о нефтепродуктах в водоеме. Никаких загрязнений зафиксировано не было. Об этом 9 июля «Фонтанке» рассказали в комитете по природопользованию Петербурга.

    комитет по природопользованию Петербурга

    Утром во вторник местные жители поделились кадрами, сделанными около станции метро «Проспект Славы». «Разлив нефтепродуктов по реке Волковке», — подписали очевидцы снятое видео.

    ПоделитьсяПоделиться

    На место выехали специалисты, они проверили водоем, и никаких загрязнений обнаружено не было.

    Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

    «В связи с поступившими сигналами <...> специалисты подведомственной Комитету организации ГКУ «Пиларн» незамедлительно выехали на место. Проведен визуальный мониторинг, следов загрязнения акватории не обнаружено», — уточнили в комитете.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    ixform09 Июл 2024 в 16:52
    а ещё бывают контрольные проверки в разных лабораториях чтобы исключить или снизить риск подделки результатов, но у нас джентельменам на слово верят вот тут-то мне карта и попёрла, голосуй или 146%-проиграешь личный состав задействован в операции Валькирия Степановна Груммельсдорф
    +0−0
    Randle McMurphy09 Июл 2024 в 16:31
    Неужели специалистам удалось обнаружить там что-то кроме нефтепродуктов и нечистот?
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close