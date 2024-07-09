В реке Волковке были замечены следы нефтепродуктов. Специалисты при обследовании не обнаружили загрязнений

Специалисты проверили реку Волковку после сообщений о нефтепродуктах в водоеме. Никаких загрязнений зафиксировано не было. Об этом 9 июля «Фонтанке» рассказали в комитете по природопользованию Петербурга.
комитет по природопользованию Петербурга
Утром во вторник местные жители поделились кадрами, сделанными около станции метро «Проспект Славы». «Разлив нефтепродуктов по реке Волковке», — подписали очевидцы снятое видео.
На место выехали специалисты, они проверили водоем, и никаких загрязнений обнаружено не было.
«В связи с поступившими сигналами <...> специалисты подведомственной Комитету организации ГКУ «Пиларн» незамедлительно выехали на место. Проведен визуальный мониторинг, следов загрязнения акватории не обнаружено», — уточнили в комитете.